Vlada FBiH ispunila obećanje prema zeničkoj “Željezari”

Jučer je Vlada FBiH donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH namijenjenih za socijalno zbrinjavanje radnika Željezare Zenica d.o.o. u stečaju u visini od 3.483.654,25 KM.

Avdija Halilović, predsjednik Sindikata radnika Željezare Zenica, rekao je da se radnici osjećaju zadovoljnima nakon što je donesena odluka o izdvajanju sredstava za njih…

“Pomalo i zadovoljno se osjećam, mislim na zadnja dešavanja, sinoć je donešena odluka federalne Vlade da će oko 3,5 miliona KM predviđenih za nas biti realizovana, da će ta sredstva biti nama dodijeljena i malo nam je lakše. Borba je trajala oko dvije godine, ali se u posljednjim danima ta borba intenzivirala, kad smo štrajkovali glađu, blokirali magistralni put i naguravali se i s policijom, sada lakše dišemo. Dvanaest plaća i otpremnine nisu mala sredstva, to su novci koje smo zaradili i to će nam pomoći da u narednih par mjeseci, dok se stečajni postupak ne dovede do one faze kad vidimo nešto, preživimo”, rekao je Halilović.

Radnici su tražili isplatu 12 plaća, otpremnina i uvezivanje staža. Sredstva od oko 3,5 miliona KM radnici očekuju, a tokom stečajnog postupka trebalo bi da se obezbijede i sredstva za uvezivanje radnog staža radnicima.

“Ono što smo dogovorili je da se od ova 3,5 miliona KM isplate plate i otpremnine. Uvezivanje radnog staža bi trebalo slijediti od stečajne mase koju stečajni upravnik, kada dobije ingerencije da se to može prodati, a to bi trebalo biti početkom aprila, tada bi trebalo biti ročište na kojim bi trebalo biti odobreno prodavanje dijela imovine i da se namire radnici. Prije svega, imamo problem naših kolegica i kolega koji će brzo u penziju, kojima staž nije uvezan, pa ćemo vidjeti sa stečajnim upraviteljem da to bude prioritet, pa da probamo od ostale imovine namiriti i sredstva za ostale kolege i kolegice i da završimo tu priču, i da bude na zadovoljstvo radnika, ali i federalnih vlasti”, rekao je Halilović.

On je izrazio nadu da će sredstva za radnike na računu Željezare biti već u srijedu naredne sedmice.

“Mi imamo obećanje da će biti Odluka objavljena u Službenim novinama, ako to bude u petak, onda bismo mi trebali naredne sedmice, možda do srijede, očekivati ta sredstva. Mi ćemo se u srijedu u 10 sati okupiti, do tada bismo trebali imati informaciju do koje je faze došlo prebacivanje novca. Od stečajnog upravnika imamo obećanje da će to biti ekspresno, da će taj novac leći na naše račune čim bude operativan na računu Željezare”, dodao je Halilović.

Radnici Željezare Zenica nekoliko puta su mirno protestovali, nakon čega su slijedile i blokade magistralnog puta M-17 kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Sve je kulminiralo štrajkom glađu koji je trajao četiri dana, te ponovnom blokadom magistralnog puta M-17, tražeći da im se obrati federalni premijer Fadil Novalić.

Premijer Novalić i resorni ministar Nermin Đindić su to popodne stigli u Zenicu na razgovore, nakon čega je uslijedilo potpisivanje sporazuma sa radnicima Željezare te je okonačana blokada puta nakon 10-ak sati.

Tokom razgovora sa predstavnicima Vlade, bilo je govora o formiranju nove firme nakon stečajnog postupka.

“Mi i dalje stojimo pri stavu da ako federalna Vlada oformi novu firmu, nas ne moraju zvati. Mi ćemo čekati penziju negdje drugo, ako žele da zaposle neke druge ljude, mladost sa biroa, neka to urade, ali ne vidim razloga da bude ljutnje prema radnicima Željezare, mi jesmo bili možda nekad naporni, ali to je sve u žaru borbe. Mi smo tražili samo svoje, ničiju milostinju niti da nas neko socijalno pomaže. Tražimo i od stečajnog upravnika da se od naše imovine namire sredstva za uvezivanje staža. Ne tražimo da od 100 miliona imovine nama daju 150, nego ta neka potraživanja od oko 13 miliona KM za uvezivanje staža neka daju za uvezivanje staža i neka se riješe tih ljudi, prvenstveno koji idu u penziju ili na druga radna mjesta. Željezara ne mora nestati sa lica zemlje, ali 125 godina jedne firme da nestane preko noći, mislim da ne odgovara nikome”, rekao je Halilović.

