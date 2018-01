Stiže li prava zima? Lijepi januar je iza nas, dolaze nam snijeg i minusi

To su za “Avaz” kazali u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, na pitanja “kako komentarišu vremenske prilike u januaru i šta građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati u februaru”…

Jače pogoršanje

Za kraj januara minimalne vrijednosti temperatura zraka kretat će se od -3 do 3 u unutrašnjosti zemlje, na jugu i u Krajini od 4 do 7 stepeni. Maksimalne dnevne temperature će dostizati između 4 i 8 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i Posavini od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

“Već od četvrtka, 1. februara, izgledno je prolazno, kratkotrajno jače pogoršanje, praćeno zahlađenjem, padavinama, kišom na jugu i snijegom u Bosni, što će kulminirati u petak, 2. februara”, kaže meteorolog Nedžad Voljevica.

Za vikend, Voljevica predviđa stabilazaciju vremenskih prilika.

“Pri tome će, u subotu i nedjelju biti osjetno hladnije, naročito u jutarnjim satima, kada su izgledne negativne temperature u gotovo cijeloj zemlji, u unutrašnjosti do -10 stepeni. Danju će na jugu biti toplije, u Bosni su moguće temperature ispod “nule” tokom cijelog dana”, naglašava Voljevica.

Padavine u drugoj dekadi

Od 5. februara do sredine narednog mjeseca, prema aktuelnim kartama, slijedi nekoliko dana s padavinama.

“Nakon toga će doći do djelimične stabilizacije i od sredine naredne sedmice postoji vjerovatnoća za 4-5 natprosječno hladnih dana”, dodao je Voljevica.

