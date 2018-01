NEMA NIŠTA OD GRADNJE PELJEŠKOG MOSTA: Svjetska banka Kineze koji su trebali graditi most stavila na crnu listu!

Od 2009. do januara prošle godine CRBC – kao i China Communications Construction Company (CCCC), koja je nastala spajanjem CRBC-a i još nekoliko građevinskih kompanija – bile su kažnjene zabranom učešća u svim građevinskim projektima koje (su)finansira Svjetska banka zbog sumnjivog poslovanja na Filipinima 2002. godine, piše “Index“…

CRCB se takmičenja za učešće u gradnji i popravci mreže cesta na Filipinima u projektu pod nazivom National Roads Improvement and Management Project (NRIMP 1), a prema istrazi Svjetske banke kineska se kompanija dogovorila s dvije filipinske i jednom korejskom kompanijom da ponude damping cijene tokom prve faze tendera za NRIMP 1, koji je imao budžet od 33 miliona dolara.

CRBC ima “problem s poslovnim imidžom”, tvrde strani mediji

Istraga Svjetske banke pokazala je da se CRBC bavio “prevarantskim poslovnim praksama” u svojim prijavama za javne tendere, što ipak nije spriječilo neke države u Aziji (npr. Filipini i Malezija) i Africi (npr. Zimbabve) da posluju s ovom kineskom građevinskom megakompanijom, koja je u većinskom vlasništvu kineske države. Ali, riječ je o projektima u koje nisu bila uključena sredstva Svjetske banke.

CRBC je pak sve optužbe Svjetske banke demantovao, ali nije uspio dokazati da je njihova odluka pogrešna i da je trebaju povući. U medijima se pak za CRBC piše da ima “problem s poslovnim imidžom” zbog svojeg sumnjivog načina poslovanja, a kazna u trajanju od osam godina se po kriterijima Svjetske banke smatra jednom od strožih, što dodatno svjedoči o sumnjivim radnjama zbog kojih je CRBC bio kažnjen.

“Transparency International” je pak odnos kineskih kompanija prema transparentnosti poslovanja i poštivanju javnih tendera opisao kao “patetičan”. Sve to očito nije bio problem komisiji Hrvatskih cesta koja je ovu kinesku kompaniju izabrala da gradi Pelješki most. CRBC je ponudio da će Pelješki most izgraditi za 2,08 milijardi kuna, a na tender su se još javili i austrijski Strabag s ponudom od 2,62 milijarde i italijansko-turski konzorcijum Astaldi-TC Ictas, čija je ponuda iznosila 2,52 milijarde eura. Sada se i Austrijanci i italijansko-turski konzorcijum žale na rezultat tendera, optužujući kineski CRBC za to da je ponudio damping cijenu za izgradnju Pelješkog mosta, dakle za ono što je zbog Svjetske banke bio na crnoj listi dugih osam godina.

Bivša Kolindina savjetnica savjetovala i Kineze tokom tendera za Pelješki most?

Podsjećamo, 85 posto sredstava za izgradnju Pelješkog mosta daje Evropska unija (357 miliona eura), a u briselskim se kuloarima može čuti kako nisu baš sretni zbog hrvatske odluke da evropski novac ode jednoj kineskoj kompaniji. Dolazak kompanije China Road and Bridge Corporation u Hrvatsku predstavlja prvi slučaj u historiji da se jedna kineska kompanija javila na tender u zemlji članici Evropske unije. Zanimljivo je i da je savjetnica Kinezima u ovom tenderskom procesu bila, kako su pisali mediji, Jadranka Jureško Kero, koja je bila savjetnica Kolinde Grabar-Kitarović i jedna od ključnih osoba u njenoj predsjedničkoj kampanji. U vladi Andreja Plenkovića za projekat izgradnje Pelješkog mosta je pak zadužen ministar prometa Oleg Butković, koji također ima dobre veze s predsjednicom.

Kako je “Index” otkrio, Butković je kao gradonačelnik Novog Vinodolskog Kolindu pozvao na luksuzni vikend u junu 2010., koji je isprva platio gradskim novcem, da bi kasnije utvrdio da je sve platio iz svog džepa. Ured predsjednice priznao je pak kako se zaista radilo o trodnevnom odmoru, ali kažu kako se sporno ljetovanje dogodilo prije nego je bila predsjednica te da tada nije bila državna dužnosnica.

Povezanost Kolinde i ministra prometa Olega Butkovića

“Grabar-Kitarović boravila je u hotelu na poziv gradonačelnika Butkovića. Ne vidimo ništa sporno jer Kolinda Grabar-Kitarović u to vrijeme nije bila državni dužnosnik”, kazali su tada iz njenog ureda na Pantovčaku.

Bilo kako bilo, izbor kineske tvrtke CRBC – koju je tokom tendera savjetovala bivša savjetnica predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, a o tome ko će dobiti pravo izgradnje odlučivale Hrvatske ceste čiju je upravu postavio ministar Oleg Butković – već je izazvao rasprave u javnosti i gunđanje u Bruxellesu. Povrh toga, nema sumnje da je pomalo čudno što je Hrvatska izgradnju svojeg najvažnijeg infrastrukturnog projekta odlučila povjeriti kompaniji koja je zbog sumnjivih poslovnih praksi provela osam godina na crnoj listi Svjetske banke.

