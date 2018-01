U Tuzli odata počast žrtvama holokausta

Spomenik “Suza” nalazi se na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu bio ulaz u staru željezničku stanicu, odakle su tuzlanski Jevreji, Bošnjaci, Hrvati, Srbi i drugi antifašisti u vagonima odvoženi u nacističke logore smrti širom Evrope.

Prisutni su podsjetili da se sjećanje na strahote holokausta treba njegovati, jer se nakon holokausta, u Evropi desio i genocid, u julu 1995. godine u Srebrenici. Općenito, zaključak je da se treba solidarisati sa svim žrtvama u historiji, koje god da su nacije ili religije.

”Vrlo ozbiljna opasnost postoji da se to ponovi ukoliko mi ne budemo obilježavali ovakve datume i sjećali se žrtava fašizma, te ako ne budemo obilježavali 11. juli. Moramo na to podsjećati. Znalo se to događati u Evropi, a neke ekstremne i radikalne snage u Evropi jačaju i vidimo da su neki političari dobili izbore na priču ovaj put ne protiv Jevreja, nego protiv muslimana”, izjavio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

