Temperaturni šokovi do kraja januara: Razlike u temperaturi i do 18 stepeni!

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Srbije kaže da bi do kraja januara trebalo da bude suvo.

Advertisements

– Od danas će biti i više sunca, a temperatura će se kretati od 5 do 10 stepeni. Tako će biti do kraja januara, a jedino što možemo očekivati, jeste pojava jutarnjih mrazeva. To će biti primetno pogotovu u naredna tri dana, gde će na jugu i jugoistoku biti od – 9 do – 5 stepeni, dok se prognozira da će jutarnje temperature u Vojvodini i Beogradu ići od -5 do nula stepeni – kaže Sovilj, piše “Byka“.

Za pojavu mraza i temperatura u minusu u najvećoj meri krivo je vedro nebo, objašnjava meteorolog, jer kada nema oblaka brže dolazi do hlađenja površinskog sloja zemlje. Očekuje se i pojava magle.

U svakom slučaju vazduh će biti hladan, ali već krajem nedelje se očekuje i slabljenje jutarnjeg mraza – objašnjava Sovilj.

Prema dugoročnoj prognozi, postoji mogućnost da bi već od 31. januara, a možda i 1 . februara opet moglo da nas očekuje naoblačenje sa susnežicom i snijegom.

Advertisements

loading...

Facebook komentari