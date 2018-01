AUSTRIJSKI DELEGAT U VIJEĆU EVROPE: “BiH je zemlja u koju sam uvijek bio zaljubljen, znam kako mogu napredovati…”

U toku rasprave, predstavnici nekoliko zemalja govorili su o BiH, šta je do sada urađeno i šta treba da se uradi, piše “Slobodna Bosna“…

“Bosna i Hercegovina je zaista na mom srcu”, kazao je austrijski delegat Stefan Schennach na početku svog govora.

On je podsjetio na odlazak mladih ljudi iz naše zemlje.

“Govorimo o budućnosti mladih ljudi, tako je to grozno. Prošle godine je objavljena knjiga i veliki broj državljana, mladih građana BiH su dali izjave kako žele napustiti državu jer ne vide perspektivu. To je zaista grozno, uskratiti takvu priliku mladim ljudima”, kazao je on.

Govorio je i o odnosu stranaka prema gorućim problemima

“Sve stranke moraju pokazati svoju odlučnost. Dejtonski ustav nije pravi ustav. Niko ne razmišlja o provedbi presude Sejdić-Finci. BiH ne odgovara na pravi način. Ne reaguju na ono što se dešava u njihovoj državi. Ako mogu da angažuju svoje snage za fudbalske utakmice, zašto ne mogu za druge stvari. Grad Mostar mora funkcinistati a ne da bude neko uporište. To je skandal da nemamo vlast u ovom gradu. BiH je zemlja u koju sam uvijek bio zaljubljen”, kazao je Schennach.

Delegat Velike Britanije Alexander Dundee kazao je da je Izvještaj o stanju u BiH izbalansiran.

“Ova država treba dobiti pohvale za ono što su dobro uradili, uključujući ratifikaciju konvencija, usvajanje ambiciozne Agende i što su podnijeli zahtjev za članstvo u EU. Ali do sada ništa nije urađeno po pitanju Izbornog zakona”, naveo je on.

Poslao je poruku liderima stranaka u BiH.

“Lideri u BiH trebaju da se suzdrže od retorike koja može da rizikuje funkionalnost države. Unutar zemlje moraju se poduzeti sve mjere kako bi se BiH pridružila EU. BiH ima veliki potencijal i kapacitet”, poručio je on.

