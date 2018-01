SNIJEG DANAS I SUTRA, A ONDA…: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana

U ostalim područjima jutro i veći dio prijepodneva sunčano, uz postupno naoblačenje tokom dana. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima kiša u cijeloj zemlji. U Bosni prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Visina snježnog pokrivača od 1 do 5, lokalno do 15 cm. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. U večernjim satima vjetar sjeveroistočni. Jutarnje temperature od -2 do 4, na planinama do -4, na jugu od 2 do 8, a dnevne od 8 do 14 °C.

Advertisements

Sutra pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva smanjenje oblačnosti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U jutarnji satima, ponegdje i tokom prijepodneva, sa snijegom u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne i kišom u Hercegovini. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu do 9, a dnevne od 1 do 6, na jugu do 12 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom i kišom, a u Hercegovini kiša. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima padavina prestaju i slabe. U drugom dijeli dana razvedravanje u Hercegovini, Posavini, Krajini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu do 8, a dnevne od -2 do 4, na jugu do 10 °C.

U ponedjeljak jutro hladno s mrazom i maglom po kotlinama. U ostatku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu do 3, a dnevne od -2 do 4, na jugu do 9 °C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari