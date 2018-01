Izetbegović prokomentarisao posjetu hrvatske predsjednice Ahmićima

Ali, uoči posjete Grabar-Kitarović sticao se dojam da hrvatska predsjednica nije dobrodošla.

Izetbegović ipak nije tog mišljenja:

“Pa bilo je reakcija na njen odlazak u Tursku. Ali po reakciji na ulici ne bi se moglo reći da nije bila dobrodošla. Vidjeli ste susret s majkama Srebrenice. Mi smo imali ovdje dobre, kvalitetne, iskrene razgovore, onako kako to treba biti između Hrvatske i BiH. Insistirao sam na otvorenim pitanjima. Predugo ponavljamo već 22 godine da bi ih trebalo riješiti.”

Komentarisao je stav oko gradnje Pelješkog mosta za što ima jedan uslov:

“Nemamo mi ništa protiv gradnje Pelješkog mosta. Dapače, njime će se smanjiti i promet kroz Neum itd. Mi samo želimo da se Bosni i Hercegovini ne uzme pravo, ovako kako smo mi iza prava Republike Hrvatske da spoji svoju teritoriju, BiH da se garantuje od strane Hrvatske ono što joj garantuje UNCLOS, dakle konvencija UN-a o pravu pristupa moru.”

Dotakli su se u razgovoru zatim prijedloga hrvatskih stranaka da novim izbornim zakonom biraju svog nacionalnog stranačkog predstavnika u nacionalno konfigurisana tijela, a Izetbegović je naglasio da niti on ni njegova stranka ne osporavaju taj prijedlog.

“Ne brani to SDA, da budemo potpuno jasni, da ne bismo krenuli od pogrešne pretpostavke. Mi imamo presude Suda za ljudska prava iz Haaga koje idu u smislu građanskog principa, dakle prava svakoga, s bilo kojeg pedlja ove zemlje, da se kandiduje i da bude biran. U potpunoj suprotnosti je ovo što je predložio HDZ BiH. I mi smo dobili upozorenje Evropske komisije da ne idemo u tom smjeru. Druga stvar, kad je u pitanju Dom naroda. Ne možemo mi dozvoliti da naprimjer Bošnjak iz Livna ili Bošnjak iz Posavine ne bude predstavljen u tom Domu naroda. Jer on bolje zna što je njegov bitan nacionalni interes od Sarajlije Bošnjaka.”

S druge strane, isti se princip, smatra Izetbegović, ne može primijeniti na Hrvate:

“Ne. Oni su tražili direktno – gdje ih ima više… Definitivno bi odustali od nekih dijelova gdje ih ima manje. Recimo u Bihaću, gore u Unsko-sanskom kantonu, par hiljada Hrvata… Oni bi odustali od te stvari zato da ih bude više iz Hercegovine. U stvari da dođu do većeg broja u Domu naroda. U ovom trenutku u Domu naroda, gdje Hrvata ima 17, njih 14 ih je iz HDZ-a i HDZ 1990 odnosno 13 iz HDZ-a i 1 iz HDZ 1990.”

Dodao je da ih je Evropska komisija upozorila na implementaciju presuda, primjerice Sejdić i Finci:

“Mi moramo provesti ove tri presude. I mi smo upozoreni od Evropske komisije da ne idemo u suprotnom smjeru. Ako se želimo kretati po evropskom putu BiH mora to provesti. U okviru implementacija ovih presuda treba riješiti i zahtjeve Hrvata u BiH. I mi smo imali to rješenje. Gospodin Füle ispred Evropske unije je ponudio vrlo dobra rješenja koja su imala jedan balans, zagarantovao je Hrvatima ovo što traže. Međutim, hrvatski predstavnici su to odbili”, rekao je Izetbegović, prenosi “Dnevnik“…

