“Za Beograđane sam Turčin i balija, za svoje Sarajlije Vlah i četnik! Ko me voli, voli me kao Denisa Stojnića – Bosanca!”

“Ko me voli, voli me kao Denisa Stojnića – Bosanca i prvog bh. borca u teškoj kategoriji koji je potpisao za UFC, a ko me ne voli, ne mora me ni voljeti”, poručuje Stojnić.

Nakon fotografija sa Denisom Stojnićem, koje je svojevremeno objavio predsjednik “Srbske časti” Igor Bilbija na svom Instagram profilu, te reakcija koje su uslijedile u ovdašnjim medijima, oglasio se i naš uspješni MMA borac i pojasnio njihovu pozadinu.

Uz to je javnosti ponudio na uvid još jednu fotografiju…

“Ova slika nastala je u jednom bihaćkom klubu, a ovi drugi momci pored mene su muslimani, inače članovi United Tribuns moto-kluba, koji su me pozvali da učestvujem na njihovom turniru”, navodi na početku svog reagiranja Denis Stojnić.

“Tamo sam bio tri dana i upoznao mnogo boraca iz bivše Jugoslavije, sa kojim sam se također slikao, naravno ako su to tražili. Bili smo u istom hotelu, tako da smo se sretali i na ručku, i na bazenu, kao i na fitnessu, pa su se i u tim prilikama ljudi sa mnom slikali.

Kad se slikam, to činim kao UFC borac, kojeg poštuju i cijene zbog rezultata koje sam napravio u karijeri (prvi sam Bosanac i Hercegovac koji je potpisao za najjaču MMA kuću UFC).

Fotografije imam sa svim ljudima koji vole sport kojim se bavim i ko god želi sa mnom da se slika, ja ću se sa njim slikati, jer ja ne gledam šta su oni i ne pitam ih da li pripadaju nekom udruženju ili organizaciji ili stranci, niti im tražim ličnu kartu, to me ne interesuje.

Slikam se sa predsjednicima svih država, premijerima, gradonačelnicima, sudijama, drugim sportistima, pa čak i sa momcima koji se “dokazuju na ulici” i koji su sa druge strane zakona. Ko god voli ovaj sport i želi da se slika sa mnom, dobrodošao je, nemam s tim problem. Bitno je da smo moja porodica i ja čestiti i radimo ispravne stvari, a ko je u kakvoj organizaciji, to ne mogu uvijek znati i malo mi je smiješno da se od mene to očekuje, ali narodu nikad udovoljiti.

U mom trening-kampu Golden Glory treniraju i trenirali su borci svih nacionalnosti, kao naprimjer Darko Stošić (Srbin), sad je član CRO COP tima, zatim Gzim Salmani (Albanac), Igor Jurković (Hrvat) – sa njima također imam slike, a da li su u nekoj političkoj partiji ili organizaciji ili će možda nekad biti to ne mogu predvidjeti.

Kao što sam više puta ponovio, za Beograđane sam bio Turčin i balija, a za svoje Sarajlije Vlah i četnik, sa tim ću da živim i to mi ne smeta. Ko me voli, voli me kao Denisa Stojnića – Bosanca i prvog bh. borca u teškoj kategoriji koji je potpisao za UFC, a ko me ne voli, ne mora me ni voljeti!

Poseban naglasak stavljam na “prozivanje” od Amara Trbovića, koji je vojnik, kako vidim, Ibrahima Hadžibajrića, a o čijoj sam se moralnosti i čestitosti već izjasnio na svom Facebook profilu, gdje sam dokazao kakav je to “prelivoda” i gdje se jasno vide lični interesi koji stoje iza ove hajke na mene i moju porodicu koja već odavno traje.

Amar Trbović (ima podeblji policijski dosje), koji je također ugostitelj, a koji je do prije dvije godine u više medija optuživao našeg uvaženog načelnika Hadžibajrića da je privatizovao Općinu i da krši zakon i čiji je otac Rešad Trbović napao fizički u Općini Stari Grad jednog uposlenika kojem je nanio tjelesne povrede zbog čega je prijavljen policiji, nakon što je prošle godine pristupio Hadžibajrićevoj većini u Vijeću i stranci, odjednom mijenja ploču i svi se vole. Odjednom mu je vraćena ljetna bašta, dok meni kao jedinom ugostitelju u Starome Gradu nije vraćena ljetna bašta, jer je moj brat glasao za Abdulaha Skaku.

I da ne zaboravim, Amar Trbović “slučajno” dobija poslovni prostor u ulici Muvekita.

Naravno da je tu prisutna ljubomora na moje uspješno poslovanje i na moje sportske rezultate i ovo je samo još jedan pokušaj da se od mene napravi negativac zarad nečijih ličnih interesa. Zlobnicima poručujem da im neće proći i da od mene neće napraviti ono što nisam.

To što sam najbolji MMA borac na našim prostorima i što sa mnom žele svi da se slikaju, a njih niko i ne poznaje – žao mi je. Eto, za načelnika Hadžibajrića sad, zbog mene, više ljudi zna, donedavno ga niko osim uposlenika i građana Općine Stari Grad nije znao, a evo i ovog malog Amara sam sad, također, svojim izjavama malo “digao”.

A što se tiče nekog spiska s imenima ratnih zločinaca – to što se neko preziva Stojnić ne znači da smo u rodu, baš kao što ni naš dijamant Edin Džeko nema veze s izvjesnim Edinom Džekom – ratnim zločincem. Na tom spisku su i prezimena Babić i Đurić, pa predlažem Trboviću da sutra zapuca u JKP Rad i žali se na direktora Babića, kao i našeg reprezentativca Ðurića. Te jeftine poene neka ostave nekom drugom”, navodi Stojnić.

