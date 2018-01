Austrijski političar na spornoj proslavi u Banjaluci

Šef poslanika Slobodarske stranke Austrije (FPÖ) Johann Gudenus, koji je ujedno i dogradonačelnik Beča, učestvovao je u Banjaluci na proslavi nacionalnog praznika bh. entiteta Republike Srpske – 9. januara. Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik, već godinama poznat po svom separatizmu, je Gudenusu ali i bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dodijelio ordenje.

Austrijski “Kurier”, citirajući saopštenje Kluba poslanika FPÖ, prenosi: “FPÖ godinama njeguje dobre privatne i političke odnose sa socijaldemokratskim predsjednicima”. Iako Gudenus “ni u kojem slučaju nije otišao u službenu posjetu Banjaluci”, ukazano je da se “posjeta održava u znaku politike prema Zapadnom Balkanu, koja je ucrtana u program austrijske vlade”. Potom je citirana Gudenusova izjava u kojoj kaže da se poštovanje teritorijalnog integriteta BiH svakako podrazumijeva, prenosi “Deutsche Welle“…

Ali, s Gudenusom sprijateljeni predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik se u utorak, na spornoj proslavi u Banjaluci, ponovo izjasnio protiv države Bosne i Hercegovine. Rekao je kako se Srbi “nikada nisu identifikovali sa BiH” i da je bh. entitet Republika Srpska “država sa sopstvenom teritorijom, narodom i demokratskim institucijama”. Jedino što nedostaje je mjesto u UN-u, citirale su Dodika “Nezavisne novine” iz Banjaluke.

“Nacionalni praznik 9. januar je već godinama trn u oku i kamen spoticanja između Banjaluke i ostatka države BiH. Srpska regionalna vlada u bh. entitetu RS proslavlja Dan RS-a 9. januar, iako je Ustavni sud BiH još 2015. godine to proglasio neustavnim i zabranio ga jer se njime isključuju muslimanski i hrvatski građani. Ovaj “nacionalni praznik” treba da podsjeti na 9. januar, dan kada su Karadžićevi Srbi proglasili Srpsku republiku BiH, što je bio jedan od odlučujućih koraka za krvavi rat između Bošnjaka, Srba i Hrvata. U novembru 1995. je Dejtonskim sporazumom vraćeno jedinstvo BiH, ali je bh. entitet RS dobila široku autonomiju. BiH kao Dan Republike slavi 25. novembar, kojeg srpske vlasti u bh. entitetu RS već godinama ignorišu”, piše austrijski “Kurier”.

Austrijska televizija “ÖRF” je na svojoj internet stranici objavila tekst na istu temu u kojem se citira Dodik i njegovo prekrajanje granica i pripajanje bh. entiteta RS i sjevera Kosova Srbiji. “Dodik je u intervjuu za “Deutsche Welle” rekao da bi se to moglo ostvariti za nekih 10 godina”, prenosi “ÖRF” i dodaje: “U utorak je Dodik austrijskom političaru Gudenusu dodijelio orden za izvanredne uspjehe i zasluge na učvršćivanju mira kao i jačanju međunarodne saradnje između Austrije i (bh. entiteta) RS”. To je objavio srbijanski list “Večernje novosti” u svom online-izdanju. Ali prema pisanju tog lista Gudenus nije jedini dobio orden za zasluge. Taj orden je dobio i austrijski vicekancelar Heinz-Christian Strache, koji nije bio u Banjaluci ali je Gudenus ponio njegov orden u Beč. To je najveće odlikovanje, koje se dodjeljuje u ime bh. entiteta RS. Isti orden za zasluge 9. januara su dobili i “Noćni vukovi”. Taj ultranacionalistički ruski Klub bajkera izazvali su svjetsku pažnju, kada su 9. maja krenuli na pobjedničku vožnju od Moskve za Berlin. Ruski bajkeri su ubijeđeni pobornici ruskog predsjednika Putina”, prenosi “ÖRF” na svojoj internet stranici.

Poricanje realnosti – “historijski sport srpstva“

“Ne može biti samo do bujne brade i raskošnih odora jer čak i njegovi protivnici priznaju: vladika Amfilohije Radović – više od četvrt vijeka crnogorski mitropolit – je harizmatična pojava. Čovjek je svjestan svoje moći i jači je na riječima od bilo kojeg vladike Srpske pravoslavne crkve, čiji je patrijarh zamalo postao u januaru 2010. Tada mu je računicu pokvario samo slučaj (ili, iz crkvene perspektive: Božija volja)”, počinje ugledni Frankfurter algemajne cajtung članak posvećen raspravi o Kosovu u Srbiji.

“Srpski ultranacionalista iz Crne Gore se posebno predano izjašnjava o političkim pitanjima. Nezaboravan je u Beogradu njegov govor na sahrani premijera Zorana Đinđića ubijenog 2003, kada je prozapadno orjentisanog šefa srbijanske vlade indirektno optužio da je sam kriv za svoju smrt. Nezaboravna je njegova tvrdnja da su Srpkinje abortusom ubile više srpske djece nego Musolini i Hitler tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu. Amfilohije je pored toga pristalica ratnog zločinca Radovana Karadžića, koji je osuđen u Haškom tribunalu – njega obožava gotovo istim intenzitetom kojim prezire homose*sualce, Evropsku uniju, NATO i sve što je zapadno”, piše novinar Mihael Martens.

Mitropolit Amfilohije se, navodi se dalje, ovih dana uzdigao u “predvodnika nacionalističke koalicije koja se protivi kosovskoj retorici (još treba da se pokaže da li će iz toga nići kosovska politika) srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić odbija formalno priznanje nezavisnosti Kosova proglašeno 2008. uz zapadnu podršku, ali se ispod tog praga zalaže za dogovor koji bi objema državama omogućio da postanu članice EU. Vučić ne isključuje čak ni prijem Kosova u Ujedinjene nacije pod određenim uslovima.”

Martens dalje piše da Vučić uprkos tome ostaje ubjedljivo najomiljeniji političar u Srbiji što se može objasniti njegovom prošlošću – i sam je do 2008. bio u nacionalističkom taboru. “Na njegovom primjeru se potvrđuje lekcija poznata i iz drugih dijelova svijeta: nekadašnji jastrebovi su često u najboljoj poziciji da prevaziđu konflikte u čijem su potpaljivanju sami učestvovali. Ali sada Vučić naspram sebe ima koaliciju koja ga podsjeća na njegove početke”, piše u uglednom frankfurtskom listu.

“Apel za odbranu Kosova i Metohije”

Navodi se da je “Apel za odbranu Kosova i Metohije” potpisalo više od 150 ličnosti iz javnog života, te da oni Vučićevu politiku vide kao izdaju srpskih interesa. “Izgleda da potpisnici peticije taj interes vide kao kontinuirano odbijanje realnosti, što je neka vrsta istorijskog sporta srpstva, to jest njegovih elita, a koštala je narod već mnogo krvi i patnje”, analizira Martens i onda poentira: “Zapravo se ovdje ne radi samo o Kosovu već uopšte o spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije. Vučić želi da uvede Srbiju u EU, dok nacionalistički rusofili poput Amfilohija to žele da spriječe. Kosovo je za njih samo sredstvo za ostvarivanje cilja – skretanja zemlje sa sadašnjeg kursa.”

“Ne iznenađuje onda što je apel potpisala i glavna urednica izdanja “Sputnjika” za Srbiju. To je ruski medij koji iz Beograda producira radijski program i internet-stranicu na srpskom. Nije pretjerano reći da, prema izvještavanju Sputnjika, Evropskom unijom dominiraju pedofili, homoseksualci, muslimani i oni puni razumijevanja za muslimane i da svi oni žele da ojade Srbiju i podriju tradicionalne pravoslavne vrijednosti srpskog naroda dok majčica Rusija (u obličju tatice Putina) svojom zaštitničkom rukom bdije nad slovenskim bratskim narodom”, piše “Frankfurter algemajne”.

Na kraju teksta se navodi da “šovinističkog odbijanja” Vučićeve kosovske retorike ima i na “lijevo-liberalnoj i socijaldemokratskoj” strani spektra i da recimo Boris Tadić i Vuk Jeremić kritikuju politiku predsjednika Vučića kao “poniznost prema Zapadu”. “Činjenica je da je Vučić zbog svoje regionalne politike, koja je usmjerena na smirivanje tenzija, uživa podršku Zapada i da je do sada uspijevao da uprkos tome ostane najpopularniji političar u Srbiji. Naravno da to zna i vladika Amfilohije. Kao političar protiv Vučića ne bi imao šansu – zato radije politizuje u crkvenoj odeždi, sa pastirskim štapom i raspećem u rukama, nego u prašnjavoj areni dnevne politike gdje se niko ne može pozvati na Božiju riječ, kada birači odluče.”

Više portala, poput lista “Donaukurir”, prenosi vijest agencije “AFP” da se priprema “novi mjuzikl posvećen životu bivšeg srpskog moćnika Slobodana Miloševića. Probe za “Slobodan Šou” počinju sredinom januara, premijera je planirana za februar” u srpskoj enklavi Gračanici na Kosovu. Agencija podsjeća da je Milošević bio predsjednik Srbije u eri ratova te da je umro 2006. u Hagu tokom suđenja za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Prevod i obrada:

Jasmina Rose / Nemanja Rujević

