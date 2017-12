“Nismo željeli otići, a da ne pokušamo ostati”

Inicijativu za ostanak mladih pokrenuli su Mix i Čiva odnosno Miroslav Andrić i Muamer Čivić kako im je pravo ime. Srbin i Bošnjak rekli bi oni koji danas u BiH sve dijele po etničkoj i vjerskoj osnovi a nije ih mali broj jer imaju vlast u BiH, piše “Deutsche Welle“.

Advertisements

“Miroslav i ja smo komšije, znamo se od malih nogu a ljubav prema muzici nam je zajednička, ona nas najviše povezuje pa zbog toga imamo ista razmišljanja i odlično se razumijemo”, počinje priču Muamer Čivić kojeg svi u gradu zovu Čiva. Počeli su kao većina mladih u Srebrenici učestvujući u projektima mnogobrojnih stranih i domaćih, vladinih i nevladinih organizacija koje ovdje dolaze i prolaze, dodaje Čiva: “Odrastali smo u tom svijetu mnogobrojnih kurseva, radionica, edukacija. To su uglavnom vodili ljudi sa strane, ako nisu bili stranci onda su dolazili iz Tuzle i Sarajeva. Projekat preko noći stane, kada oni odu a mladi u Srebrenici i dalje nemaju posla i samim tim ni perspektive. Odlazak se tako nastavljao. Nama se nije išlo nigdje drugo jer volimo svoj grad, ovdje su nam porodice i prijatelji i razmišljali smo kako da sami probamo nešto učiniti”.

Želja im je bila da sami sebi i drugima koji to žele stvore uslove za ostanak i opstanak u rodnom gradu. Za sve njihove ideje i zamisli trebalo je para koje nisu imali. U međuvremenu su svirali i to muziciranje je bilo presudno. Jedan Srebrenčanin, uspješan biznismen u Slovačkoj pomogao im je da snime CD. Slučajno boraveći u Srebrenici za njihovu muziku se zainteresovao i Holanđanin Jan Van Esch. Upoznali su se i on ih je pozvao da sviraju na jednom festivalu u Holandiji.

Svirka u Holandiji

“To je bila prilika koju smo priželjkivali”, ubacuje se u priču Miroslav Andrić – Mix: “Sedam dana boravka i svirki u Holandiji iskoristili smo maksimalno za upoznavanje novih ljudi, stvaranje kontakta, svo vrijeme pričajući otvoreno o stanju u Srebrenici. Tako smo počeli. Bio je to mukotrpan put, ponekad smo se osjećali kao da prosimo objašnjavajući Holanđanima da mi samo želimo da barem dijelom budemo na nivou onog što smo imali prije trideset godina,” kaže Mix i dodaje da su ih neki i u Srebrenici poprijeko gledali, jer još uvijek je mnogo onih kojima ne odgovara što su Srbin i Bošnjak nerazdvojni prijetelji i što sve rade zajedno. U onom što rade i danas je najveći problem negativan imidž koji Srebrenica ima, posebno u Holandiji, kada je u pitanju poslijeratni utrošak međunarodnih donacija za obnovu i povaratak.

“Teško je boriti sa ubjeđenjem ljudi da je Srebrenica “bure bez dna” i da svaka vrsta pomoći završi u pogrešnim rukama. U više navrata smo bili gosti Jana Van Esch –a koji vodi Centar za evropsku saradnju PortAgora u Tilburgu i radi u administraciji toga grada. On nam je puno pomogao da ostvarimo kontakte sa ljudima koji su željeli čuti našu priču. Istovremeno smo i mi sticali iskustvo, gladajući kako oni rade i razmišljali smo kako bi to mogli kod nas primjeniti”, kaže Mix.

Multifunkcionalni centar u staroj pivnici

Uspjeli su tako zainteresovati više ljudi i organizacija u Holandiji koji su rekli da im žele pomoći ali na drugačijem osnovu i da najprije žele doći u Srebrenicu da se sami uvjere u ono što su im Mix i Čiva, govorili. U septembru ove godine grupa od dvadesetak gostiju iz Holandije je tako je posjetila Srebrenicu. Željeli su da se uvjere da će podrška koju su obećali doći u prave ruke. Planovi mladih Srebrenčana i njihovih partnera iz Holandije dobili su i punu podršku načelnika opštine, tako da opština na prvoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica za 180 000 KM kupila staru zgradu bivše pivnice u centru grada i dala je na upravljanje novoformiranoj organizacijii Srebrenica Wave koju su formirali mladi iz Srebrenice. Za adaptaciju i optremanje stare i trošne zgrade Holanđani su se obavezali da će uložiti 200 000 eura. Uslovili su ovo obećanje zahtjevom da se politika ne miješa u aktivnosti budućeg multifunkcionalnog centra, da sve mora biti transparentno i da se ne može ništa otuđiti u narednih 20 godina. Došli su i stručnjaci iz Holandije i u toku je izrada projekta adaptacije oronule građevine iz vremena austrougarskoke vladavine u BiH. Sama adaptacija bi trebala početi na proljeće. Namjera je da to bude višenamjenski centar za razmijenu iskustava i ideja, koje bi prvenstveno dovodile do zapošljavanja mladih ljudi ali i do druženja, edukacije i zabave.U početku Centar će zaposliti sedmoro mladih ljudi, što za Srebrenicu nije mali broj. Cilj je da svi sadržaji budu samoodrživi i da nastave raditi i kad prestane podrška iz Holandije.

O budućim planiranim sadržajima Muamer Čivić Čiva kaže: “Cilj nam je da napravimo Muzički centar, kakvog nema u regiji. Želimo da ovdje dolaze afirmisani bendovi iz okruženja i da okupljamo mlade iz cijele regije. Već imamo dobra iskustva u tome. Već predstojećeg vikenda imamo mini festival sa šest bendova po dva iz BiH,Hrvatske, Srbije”.

“Neće to biti samo koncerti već i ozbiljna edukacija”, nadopunjava svog prijatelja Čivu, Miroslav Andrić Mix: “Već smo ostvarili saradnju sa Rock School iz Mostara i Rock Akademy iz Tilburga i oni će nam slati predavače. Ovdje ćemo imati prostor i opremu za vježbanje, internet caffe i sve što je potrebno onima koji se žele baviti muzikom.”

Prva srebrenička pivara

Mix i Čiva su na početku razmišljali da u prostoru stare pivnice pokrenu i proizvodnju piva. Odustali su od toga jer je jedan njihov sugrađanin već ,pokrenuo proizvodnju craft piva u kućnim uslovima. Omogućili su mu i kontakt sa pivarima iz Holandije. Tako je ovih dana u Srebrenici registrovana zanatska radnja za proizvodnju piva “Silvertown brewery” sa jednim novim radnim mjestom za početak a biće ih još jer pivo sa okusom bosanske rakije šljivovice po ideji i receptu Holanđana, već se degustira i moglo bi uskoro postati izvozni brend Srebrenice.

Ali to nije sve. “Srebrenica ima dugu i bogatu turističku tradiciju i velike potencijale. Ima i turističku organizaciju ali i tu sveprisutna loša politika čini svoje, pa ni to ne funkcioniše kako treba. Zaposleni ne govore ni jedan strani jezik, zapošljavaju se politički podobni a ne sposobni i mi smo odlučili da pravimo nešto novo”, kaže Čiva i nastavlja: “Okupili smo grupu mladih, stručnih ljudi koji se žele baviti turizmom, govore strane jezike i oni će ovdje imati prostor za turističku agenciju za koju smo sigurni da će odlično raditi na pozitivnoj promociji Srebrenice i popravljanju lošeg imidža ali i zaposliti više mladih ljudi. Ne želimo turističku ponudu Srebrenici svesti samo na posjetu Memorijalnom centru u Potočarima. Prva grupa Holanđana, koje smo odveli u kanjon Drine i jezero Perućac, bila je oduševljena prirodom budućeg nacionalnog parka, domaćom hranom u selu i drugim istrorijskim i kulturnim blagom koje imamo. Ne želimo se samo fokusirati na Srebrenicu. Turistima ćemo ponuditi poslije četiri dana u Srebrenici i posjetu Sarajevu, Mostaru, eventualno piramidama u Visokom i krug se zatvara na aerodromu u Tuzli koji je udaljen nepuna dva sata leta od Srebrenice,” oduševljeno priča Muamer zvani Čiva.

Da im je u cilju da mladi, stručni ljudi ne odlaze iz Srebrenice i BiH potvrđuju nam Mix i Čiva i primjerom dvoje mladih ljudi. Marko Stanković je mladi web dizajner, njegova supruga je Rumunka i takođe dizajner ali grafički. Oboje su bez posla i razmišljaju o odlasku negdje u inostrastvo. Mix i Čiva su im ponudili da ostanu u Srebrenici. “U Centru će dobiti kancelariju i raditi najprije za Centar a onda i sve druge kojima to bude trebalo. Odlučili su da pokušaju.”

“Svaki početak je težak ali već vidimo mali napredak jer Srebrenici je svaki mladi stručan čovjek dragocjen i moramo se izboriti da sami sebi pomognemo”, kažu ova dvojica entuzijasta uglas i sa puno optimizma poručuju: “Priču namjeravamo proširiti na čitavu BiH, da upravo Srebrenica od koje se svi najamanje nadaju, bude pokretač pozitivnih promjena a ne da je kao dosada, političari koriste samo za početak predizbornih kampanja i pranje novca”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari