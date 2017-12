Za vikend nas očekuje oblačno vrijeme s kišom i snijegom

U Hercegovini, Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne obilnije padavine od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno može pasti i od 60 do 100 litara kiše po metru kvadratnom. Najmanje padavina na istoku Bosne gdje se kiša očekuje tek krajem dana. Vjetar umjeren i jak južnog smjera. Lokalno i sa olujnim udarima jačine od 60 do 70 km/h. U noći na subotu vjetar u Bosni mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stupnjeva.

Sutra će, prema prognozama meteorologa, preovladavati oblačno vrijeme. U nizinama većinom sa kišom, u Bosni u jutarnjim satima u subotu i tokom noći na nedjelju u nizinama moguća susnježica i snijeg. Na planinama će prijepodne padati snijeg.

Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i istoku Bosne u ranim jutarnjim satima još će biti jakog juga koja će prije podne oslabiti i od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 8, na jugu zemlje od 10 do 14 stupnjeva.

U nedjelju se očekuje oblačno vrijeme s padavinama u prijepodnevnim satima. Padat će slab snijeg ili susnježica, na jugu zemlje slaba kiša. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini prije podne umjereno jaka bura koja će poslije podne i oslabiti. U noći na ponedjeljak vjetar u Bosni mijenja smijer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje od 3 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 0 i 5, na jugu zemlje od 5 do 8 stupnjeva.

