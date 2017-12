U većem dijelu BiH oblačno vrijeme s kišom

U drugoj polovini dana u Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne se očekuje slaba kiša, dok u sjevernim, sjeveroistočnim i centralnim područjima kratkotrajno lokalno može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Od večernjih sati i tokom noći na petak u Bosni su izgledni jaki udari juga, lokalno i olujne jačine od 60 do 70 km/h. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 8 i 14°C.

Advertisements

Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne izgledne su i veoma obilne padavine. Očekivana količina padavina u tim djelovima od 50 do 70 l/m2 , u sjevernim i sjeverozapadnim djelovima od 10 do 20 l/m2, a u ostalim djelovima od 1 do 5 l/m2 . Vjetar umjerene jačine, lokalno sa jakim udarima, južnog smjera. U noći na subotu vjetar će mijenjati smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12 stupnjeva. U večerenjim satima, postupan pad temperatura zraka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari