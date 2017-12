Vulin u Sarajevu: Srbija je okrenuta miru i ne određuje politiku druge zemlje

Republika Srbija je apsolutno okrenuta miru i njoj je od najvećeg interesa stabilna, snažna, uspješna i mirna BiH u kojoj se narodi dobro osjećaju, izjavio danas u Sarajevu ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Vulin predvodi delegaciju Ministarstva odbrane Republike Srbije koja je održala sastanak s ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš i najvišim predstavnicima Ministarstva i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.

Ministrica Pendeš je nakon sastanka izjavila da je posjeta ministra odbrane Srbije pozatelj opredjeljenosti dvije zemlje i dva ministarstva za dobru saradnju.

“Plan aktivnosti i sve što smo planirali za 2017. je skoro potpuno ispunjeno, s tim da smo dali fokus za aktivnosti za sljedeću godinu koje se tiču bolje saradnje u okviru školovanja i razmjene časnika, ali ćemo dati fokus za bolju saradnju kada govorimo o odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće”, izjavila je Pendeš.

Dodala je da je zajednički zaključak nakon posjete delegacije Srbije da su mir i stabilnost u ovom dijelu Jugoistočne Evrope zajednički ciljevi obje zemlje.

“Dogovorili smo se da u okviru javnih nabavki možemo razgovarati o boljoj saradnji, ukoliko dođe do izmjene zakona o javnim nabavkama kako bismo iskoristili kapacitete, ne samo u Srbiji nego i u BiH. Ipak je namjenska industrija nešto što podržavaju obje zemlje u smislu razvoja. Ocjenjujem da je ova posjeta jako bitna, da je ovo posjeta prijateljske, partnerske zemlje i mislim da je ona dobra poruka, ne samo za naše dvije zemlje nego za cijeli region”, poručila je Pendeš.

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je nakon sastanka izjavio da je njegovoj zemlji od najvećeg interesa stabilna, snažna, uspješna BiH, mirna BiH.

“BiH u kojoj se ljudi i narodi dobro osjećaju i koja se razvija. Naša dva ministarstva imaju dosta prostora za saradnju. Dogovorili smo se da trebamo imati zajednički odgovor kada su u pitanju elementarne katastrofe koje pogađaju čitav region, da je dobro što učestvujemo u mirovnim misijama i da je važno da obratimo pažnju na migrantsku krizu koja podjednako moće da ugrozi i Republiku Srbiju i BiH i da vodimo računa o svim asimetričnim prijetnjama koje se danas nameću u čitavom svijetu”, rekao je Vulin.

Istakao je da se u Vojnoj akademiji u Srbiji trenutno školuje 27 oficira OS BiH te je izrazio zadovoljstvo što na njih mogu prenijeti znanja i iskustva.

Istakao je da je tokom sastanka s ministricom Pendeš razgovarao o budućnosti, položajima odbrambene industrije, zajedničkom nastupu i partnerstvu koje ministarstva međusobno pružaju.

Dodao je njegova zemlja “apsolutno okrenuta miru i kao jedna od ključnih zemalja u regionu jeste i garant mira”.

“Na čelu države Srbije se nalazi predsednik Aleksandar Vučić koji je i vrhovni komandant Vojske Srbije i on jeste čovek koji je okrenut miru, vrlo često i na svoju štetu. Itekako ume da zanemari i pojačanu retoriku i ne tako nedobronamerne izjave koje umeju da stignu i da sačuva mir i stabilnost u čitavom regionu”, rekao je Vulin.

Na pitanje zašto je zbog jedne izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića po pitanju Kosova u Srbiji održan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost i da li takve stvari doprinose miru i stabilnosti, Vulin je kazao da je takav odgovor potreban na izjavu koja “dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje”.

“Meni je teško da razumem da neko traži da njegova zemlja bude međunarodno priznata, čuvana u priznatim međunarodnim granicama, ali da s druge strane ima ideju da da bi moja zemlja mogla da bude manja ili drugačije organizovana. To nije dobro i kada čujete takvu izjavu, onda morate da reagujete na nju. Morate da reagujete ozbiljno i državnički, a država ozbiljno reaguje tako što sazove svoje najodgovornije ljude i kaže ‘šta ovo znači i da li ovo utiče na našu bezbednost’. Ja ću vas podsetiti da je prošlo dve godine kako je izvršen pokušaj ubistva Aleksandra Vučića i još uvek nemamo odgovor na to, još uvek niko nije za to kažnjen, još uvek se svi pravimo kao da se to nije ni desilo. Izvinite, da se to desilo na teritoriji Srbije, mi bismo učinili sve da se do istine dođe, krivci bi posle dve godine sigurno bili i pronađeni i kažnjeni”, kazao je Vulin.

Na pitanje kako Srbija gleda na pristupanje BiH NATO paktu, Vulin je odgovorio da je njegova zemlja vojno neutralna i da kao takva ne daje sebi “pravo da određuje politiku druge zemlje”.

“Svako treba da proceni u skladu sa interesima svojih građana šta je dobro za njega, a još jednom ponavljam da i ta odluka, kao i svaka druga, u skladu sa Dejtonskim sporauzom mora biti doneta u saglasnosti dva entiteta i tri naroda. Sve što se slože tri naroda i dva entiteta u BiH za nas je potpuno prihvatljivo”, izjavio je minisar odbrane Srbije.

Vulin je pozvao Pendeš da posjeti Srbiju, te je najavio skoro potpisivanje odgovarajućih sporazuma iz bilateralne vojne saradnje.

