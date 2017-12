BiH: Promjenjivo vrijeme s kišom i snijegom do 26. decembra

Veće količine padavina prognoziraju se u srijedu, petak i subotu, uz pojačan vjetar od 11. do 16. decembra, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

U pogledu temperaturnog režima prognozira se topliji period od 11. do 16. i hladniji od 17. do 26. decembra.

Jutarnje temperature tokom toplijeg perioda u Bosni se očekuju od tri do osam, a u Hercegovini od pet do 10 stepeni. Dnevni maksimum u Bosni se prognozira do 15, a u Hercegovini do 19 stepeni Celzijusa.

Tokom hladnijeg dijela jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se od minus šest do minus jedan, a u Hercegovini od jedan do pet stepeni. Dnevne temperature u Bosni očekuju se do četiri, dok se u Hercegovini prognozira do sedam stepeni Celzijusa.

