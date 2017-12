U Bosni i Hercegovini danas padavine i olujni udari vjetra

Kiša se očekuje na jugu, zapadu i jugozapadu naše zemlje. Slaba i kratkorajna kiša je moguća i u Krajini, kao i dijelovima centralne i jugoistočne Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim, ponegdje orkanskim udarima južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje od 8 do 13, a dnevne od 8 do 14, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu od 13 do 19 °C.

Prema prognozama meteorologa sutra će u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U ostalim područjima naše zemlje umjereno, ponegdje pretežno oblačno. U večernjim satima naoblačenje sa sjeverozapada što će usloviti kišu u Krajini i Posavini.

Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne ili u večernjim satima jačina vjetra postepeno slabi. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu i sjeverozapadu od 13 do 19, a dnevne od 11 do 18, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 21 °C

