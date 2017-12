Hana Galijašević iz Velike Kladuše osvojila 14 medalja na turniru šampiona iz općeg znanja

Hanin put do turnira šampiona na Yaleu bio je čudesan baš kao i ovogodišnja tema takmičenja An Unlikely World (Nevjerojatan svijet).

Takmičenje je organizirala organizacija World Scholar's Cup bazirana u Sjedinjenim Američkim Državama, koja ima cilj promociju neakademskog učenja i svijesti o svijetu u kojem živimo iz svih perspektiva. Ove godine se obilježila i deseta godišnjica postojanja ovog takmičenja, koje je s vremenom naraslo na globalni nivo, piše “Radio Sarajevo“.

Tako se godišnje održi više od 100 regionalnih rundi širom svijeta na kojima ima pravo učešća svaki učenik koji još nije upisao univerzitet. Tu su i dvije kategorije: juniori i seniori, a Hana se kao osoba starija od 15 godina takmičila u ovoj drugoj kategoriji.

Zanimljiv način takmičenja

“Takmičenje obuhvata šest-sedam oblasti godišnje, od kojih su stalne umjetnost i muzika, književnost, nauka i tehnologija, historija, društvene nauke i po jedna posebna oblast. Ove godine ta oblast je bila moderna mitologija. Proces takmičenja se vrši u četiri faze: individualni test koji pokriva sve ove oblasti i testira brzinu logičkog zaključivanja temeljenog na poznavanju obrađenih tema i ideja na testu se nalazi 120 pitanja, i samo 60 minuta za odgovore, timsko argumentativno pisanje na teme povezane s ovim oblastima, timske debate, i timski kviz rađen na principu klikera (nešto slično glasu publike u Milijunašu)”, priča Hana.

Kaže da je najzanimljivija stvar u vezi ovog takmičenja to što ne dobiju knjige koje trebaju pročitati i “nabubati”, kako su to u “našem obrazovnom sistemu navikli”, već dobiju okvirne teme, ličnosti, događaje i koncepte koje sami trebaju istražiti kako bi došli do zadovoljavajućih odgovora.

“Tako nam plan i program ne kaže: ‘Taseologija je predviđanje budućnosti i sudbine putem lišća popijenog čaja u šolji.’ Plan i program nam samo da pojam ‘taseologija’, pa je na nama da istražimo šta je to, kako se veže za ovogodišnju temu, na koji način je povezano s drugim pojmovima na listi, poput pareiodolije, i tako dalje. Uspjeh učenika ovisi o njegovoj sposobnosti da sam poveže sve ono što se nalazi na kurikulumu, i da to znanje inkorporira u svoj život”, pojašnjava Hana način takmičenja.

Na takmičenju zahvaljujući GoFundMe kampanji

Hana ističe da je njen put do turnira šampiona bio nevjerojatan i da joj je pomogao da proširi svoje poglede, ideje i razmišljanja.

“Nakon regionalne runde sam, zahvaljujući porodici i donatorima privatnog sektora Velike Kladuše, imala priliku učestvovati na globalnoj rundi u Atini, gdje sam proglašena najboljim učesnikom Europe, a na svjetskom nivou sam osvojila 34. mjesto. Tu sam osvojila osam zlatnih i šest srebrnih medalja, kao i dva trofeja koje sam podijelila s članovima dodijeljenog tima, koji su dolazili iz Izraela i Ugande. Plasirala sam se na Yale, ali nisam očekivala da ću učestvovati, jer nisam bila sposobna to finansijski podnijeti, jer je kotizacija za takmičenje, nakon regionalne runde, sama po sebi visoka i to je bilo nešto nedostižno”, navodi Hana.

Međutim, priča, nakon što je upravo takvim riječima objavila status na Facebooku, čisto, navodi, kako bih prijatelje obavijestila o svojih desetak dana u Grčkoj, igrom slučaja za njenu situaciju je saznala Adela Mehić-Džanić iz Beča.

“Ona je sa svojim suprugom odlučila pokrenuti GoFundMe kampanju za mene kako bi mi osigurala put u New Haven i New York. Pored kampanje, pronašla mi je i dodatne sponzore, i cijela stvar je odjeknula državom i dijasporom”, ističe Hana.

Pored donatora, rodbine, prijatelja i komšija, ogromnu podršku su joj iskazale i kolege iz Asocijacije srednjoškolaca u BiH čiji je Hana koordinator. Upravo su oni organizirali akcije širom države u svrhu skupljanja novca za njen odlazak na ovo prestižno takmičenje.

“Desilo se ono što nikada u životu nisam zamišljala da će mi se ostvariti i dobila sam priliku na jednom od najprestižnijih univerziteta na svijetu. Tamo sam imala priliku upoznati profesore, studente, dekane koledža, obići cijeli kampus i zakazati posjete laboratorijima. Kao nekom kome je nauka oduvijek na prvom mjestu, ovo je predstavljalo jedan od najvećih uspjeha i najsretnijih doživljaja za mene. Malo je reći da ne mogu opisati svoju zahvalnost ljudima koji su mi pomogli da dospijem do tog nivoa”, kaže Hana.

Voli se opustati uz dobru seriju

U vremenu brzog života, ekspanzije tehnologije i svega ostalog što prati današnji savremeni život, Hana kaže da motivaciju za učenje i sticanje novih spoznaja pronalazi duboko u sebi i strasti za znatiželjom koja je prati od malih nogu, kao i mogućnostima brzog otkrivanja novih znanja i otkrića što je uveliko olakšano upravo modernim tehnologijama.

“Moja motivacija proizlazi iz činjenice da upravo ta tehnologija, ti pametni telefoni, internet i aplikacije nude svo znanje svijeta, a ja ga još nisam istražila. Činjenica da će uvijek postojati nešto novo za mene me kao prirodno znatiželjnu osobu uvijek kopka, i traži da se ukloni. Čitanje, pa bilo čega, od članaka na internetu, do klasične književnosti, do tekstova pjesama je najlakši put do svjetova u kojima još nismo ostavili svoj trag. Naravno, društveni aspekt je veoma značajan i u potrazi za znanjem. Ne biste vjerovali koliko se počnete zanimati za kvalitet života u Brooklynu, nivo slobode govora u Singapuru, tradicionalnim začinima u Indiji, šahu, kada su vam najbolji prijatelji upravo iz Brooklyna, Singapura, Indije, i kada svi oni igraju šah”, kaže Hana.

Hana navodi da voli znati ponešto o svačemu, ali da najviše uživa u istraživanju i novim saznanjima iz oblasti matematike, informatike i fizike. Prirodne nauke kombinirane s tehnologijom i društvenim potrebama oduvijek su je privlačile, a slobodno vrijeme koristi za relaksaciju uz televiziju.

“Slobodno vrijeme najčešće provodim upravo čitajući i pohađajući edX kurseve o temi koje me u tom momentu zanimaju. Pored toga dosta vremena ulažem u Asocijaciju srednjoškolaca u BiH i u poboljšavanje svoje komunikacije i veza s vršnjacima širom države i svijeta. Moram priznati da se ipak najviše volim opustiti neku dobru seriju, kada nađem vremena, ili kad sam pod prevelikim pritiskom”, ističe Hana.

Želi nastaviti studij u inozemstvu

Kada su planovi za budućnost u pitanju, Hana navodi da joj Bosna i Hercegovina, nažalost, trenutno nije prva i jedina opcija, te da zbog opće situacije u društvu ovdje ne planira upisati studij visokog obrazovanja, ali da želi jednog dana biti dio moderne historije Bosne i Hercegovini i njenog napredovanja u naučnom i tehnološkom smislu.

“Žao mi je što je situacija toliko loša da se ja ne usudim ostati ovdje kako bih studirala, osim naravno ako ne budem primorana iz finansijskih ili neki drugih razloga. Mladi ipak, ovdje imaju prilike, ali je otežavajuća činjenica ta što se mora biti ili ekstremno inovativan i snalažljiv ili ‘dobrostojeći’ u smislu novčane podrške, pa to onda mnogi ne uspiju ni iskoristiti, jer ne spadaju u ove dvije grupe”, kaže Hana.

Ako se uzme u obzir samo to da nijedan fakultet u BiH, navodi Hana, nije dostigao europske standarde i nije priznat u svijetu koliko bi trebao biti, dovoljan je pokazatelj da je, ističe, navede na razmišljanje o tome da svoje školovanje nastavim negdje izvan BiH.

“Već sam u procesu apliciranja na mnoge univerzitete i stipendije širom svijeta, a ako se to izjalovi, neki osnovni i optimalni plan mi je da, uz pomoć roditelja, studiram u Sloveniji. Voljela bih jednog dana vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao državu instituta za tehnologiju, nauku, umjetnosti i da jednog dana postane svjetski centar inovacija. Nadam se da ću, po završetku svog školovanja i napretku svoje karijere i ja moći uložiti u taj cilj, te da će se i država istog toga sjetiti”, navodi Hana.

