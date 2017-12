Vozači, maksimalan oprez zbog leda i snijega, u večernjim satima olujni vjetar

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bezi zimske opreme. Vidljivost je zbog magle smanjena na dionici autoputa A-1 Podlugovi – Kakanj, na autoputu Banja Luka – Bosanska Gradiška, kao i na širem području Doboja. Za teretna vozila na pojedinim dionicama planinskih prevoja obaveno je korištenje lanaca, posebno na putnim pravcima Sarajevo-Rogatica i Trnovo-Foča. Zbog radova na čišćenju kolovoza na planinskim prevojima, moguće su povremene obustave saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Otežano i usporeno saobraća se i na ostalim dionicama, a posebno u višim predjelima. Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Tuzla, Sarajevo-Konjic, Tuzla-Bijeljina, Bugojno-Novi Travnik, Livno-Kupres i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad.

Zbog sanacionih radova na autoputu A-1 Sarajevo sjever-Sarajevo zapad na ulazu u tunel Oštrik, saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, stoga vozači moraju voziti smanjenom brzinom i poštivati privremeno postavljenu signalizaciju.

Kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Krajem dana ili u večernjim satima naoblačenje u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini, a zatim i u ostatku Bosne. U večernjim satima kiša, a u višim područjima snijeg, je moguć na jugu, jugozapadu i i zapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren, u večernjim satima jak sa olujnim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu i sjeverozapadu zemlje od 6 do 12 °C.

Zbog jakih udara vjetra koji se očekuju večeras od 21 sat upaljen je narandžasti meteoalarm.

