Vrijeme u BiH: Prvo snijeg i veliki minusi, a onda orkanski vjetar koji donosi i plus 20 stepeni

To će se, sudeći prema bioprognozi, odraziti i na zdravlje bh. stanovništva, pa će biti promjena u vidu reumatskih bolova, malaksalosti, nervoze, u noći problemi sa snom, promjene će osjetiti srčani bolesnici, astmatičari.

-Tokom dana očekujemo snijeg u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji već pada u Bihaću, napadao je nekih 16 centimetara. Inače, od Travnika prema Krajini očekujemo najviše padavina, od 25 do 30 centimetara, a na planinama do 35 centimetara snijega. Nekada u noći, padavine će prestati, očekujemo razvedravanje. Sutra, jutro će biti hladno sa maglom i mrazom. Jutarnje temperature od minus deset do minus četiri, a na planinama do minus 15. Dnevne od minus dva do četiri, a u Hercegovini od minus tri do tri. Na jugu i sjeverozapadu zemlje od četiri do osam. Već sredinom dana se očekuju jaki udari vjetra, prvo u Krajini, a u večernjim satima i u ostatku zemlje – govori nam Ibrahim Hadžismajlović, meterolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “Faktor“.

Dodaje da će ti jaki udari vjetra trajati do utorka poslijepodne.

-Oni će biti olujni, a povremeno i orkanski. U ponedjeljak ide jačina vjetra od 80 do 90 kilometara na sat, i to od Bugojna prema Krajini i sjeveroistočni dio Bosne. U ostalim dijelovima zemlje jačina vjetra će biti od 60 do 80 kilometara na sat. Taj vjetar nam dolazi sa juga koji će sa sobom donijeti to južno strujanje zraka, dosta visoke temperature za ovo doba godine, koje će u pojedinim dijelovima zemlje ići do 20 stepeni. U svakom slučaju bit će nam natprosječno toplo. Dakle, u ovih par dana, vidimo da će biti prisutne temperaturne oscilacije – ispričao nam je Hadžismajlović.

Danas, uz nepovoljne biometeorološke prilike većina stanovništva će biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba biće izraženije. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, malaksalosti, nervoze, u noći problemi sa snom. Krajem dana vrijeme će se postepeno stabilizovati, pri tome će jačati osjet hladnoće. U nedjelju, s obzirom da će biti dosta hladnije, hronični bolesnici trebaju biti oprezniji tokom jutra, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati kretanje, te povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura. Drugi dio dana će biti ugodniji uz porast temperatura, sa dolaskom noći će jačati jugo, što će dodatno pogoršati opću sliku, prenosi “Faktor“.

