PRALJAK JE NUDIO I MLADIĆU OTROV DA SE UBIJE: Šokantno saznanje iz Haškog tribunala!

Slobodan Praljak je Ratku Mladiću predlagao da i on popije otrov, piše beogradski list “Alo”.

Praljak je navodno tražio da se vidi nasamo sa Mladićem malo prije nego što je srpskom generalu izrečena presuda. Tada mu je vjerovatno ponudio da se ubije otrovom.

– Tada mu je Praljak rekao da može da mu nabavi otrov, koji bi mogao da popije ako ga osude na doživotnu kaznu zatvora, rekao mu je da bi tako ostao upamćen u istoriji, a da bi istovremeno bacio najveću ljagu na Haški sud. Mladić je bio šokiran i rekao mu je da bi to za njega bio kukavički postupak, da on želi da se bori i dokaže šta je istina, a ne da bježi – kaže izvor “Alo“.

– Nije isključeno da je Slobodan Praljak nudio mom Ratku otrov i savjetovao ga da to popije uživo ukoliko ga osude na doživotnu robiju – potvrdio je i Darko Mladić, sin Ratka Mladića.

Darko Mladić je rekao i da je samoubistvo hrvatskog generala samo odraz stvarne situacije u Haškom tribunalu.

– Praljak nije prvi zatvorenik koji je sebi oduzeo život tamo, to je bilo teatralno i pred očima cijelog svijeta, ali to nije prvi slučaj i to pokazuje stvarno stanje stvari tamo – ispričao je on.

