Dr. Mustafa Cerić uputio otvoreno pismo predsjedniku SAD Donaldu Trampu

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

Mr. President,

Nadm se da vas ovo pismo zatiče u dobrom zdravlju. I nadam se da ćete naći vremena da ga pročitate.

Pišem vam u vezi vaše odluke oko Jerusalma. Naime, pokušavam, ali ne mogu da shvatim zašto ste odlučili da proglasite Jerusalem glavnim gradom Izraela kad znate da to tako neće i ne može proći. Ne mogu da shvatim da vi ne shvatate šta ste uradili? Šokirali ste cijeli svijet zato što niko razuman u svijetu ne može da shvati da vi ne shvatate da se to tako ne radi. Priča o Jerusalemu nije ptičije pjevanje (“Tweeting”). Priča o Jerusalemu je ljudsko žrtvovanje, ljudsko plakanje, ljudsko vraćanje, ljudsko nadanje, ljudsko rađanje, ljudsko spašavanje, ljudsko dizanje na nebo. Onaj koji to ne razumije, ne može odlučivati o sudbini Jerusalema. Jer, Jerusalme nije samo grad na Zemlji. Jerusalem je grad i na nebu. Zato, odluku o tome čiji je Jerusalam donosi Onaj, koji je već o tome donio odluku, a to je da je Jeruslam “Dar al-Salam” (“Grad Mira”) za sve Ibrahimove potomke, za sve Ismailove i Ishakove sinove – Jevreje, kršćane i muslimane. To može biti samo tako i nikako drugačije. To je odluka Onoga koji je Svemoćan i na nebu i na Zemlji. Onaj koji je Milostiv i koji je Sveznajući pa najbolje zna zašto Jeruslem pripada svima, a ne samo jednom od Ibrahimovih bioloških i duhovnih sinova.

Mr. President,

Ako ste željeli da svojom odlukom smirite strasti oko Jerusaleme, beli ste ih sada uznemirili!

Ako ste željeli da svojom odlukom umirite radikale, beli ste ih sada radikalizirali!

Ako ste imali namjeru da svojom odlukom osigurate sigurnost Izraela, beli ste ga sada izložili nesigurnost!

Ako ste svojom odlukom imali namjeru da dokažete da niste antisemit, beli ste sada pokazali da ste antiarabit što je isto kao i antisemit.

Ako ste željeli riješiti izraelsko-palestinski konflikt, beli ste ga sada dodatno zakomplicirali!

Ako ste svojom odlukom željeli poniziti muslimane u svijetu, beli ste ih sada probudili!

Ako ste imali namjeru poslati poruku razjedinjenim muslimanskim vođama, beli ste is ih sada ujedinili!

Ako ste svojom odlukom o Jerusalemu imali namjeru da uspostavite red i mir, beli ste sve to sada narušili.

Ako ste imali namjeru da ugasite vatru u Jerusalemu, beli ste je sada zapalili!

Ako ste imali namjeru da pokažete da ste moćni, beli ste sada pokazali da ste nemoćni da uspostavite mir i povjerenje u Jerusalemu! Jer, nije moćan danas onaj koji vatru pali, već je moćan onaj koji vatru gasi; nije moćan onaj koji prijeti da će uništiti drugu naciju, već je moćan onaj koji obećaje da će spasiti planetu Zemlju od nuklearnog uništenja, a to može onaj koji ima iskren nijjet, lijepu riječ i miroljubivo djelo.

Mr, President,

Ja zaista ne mogu da shvatim zašto ste baš sada dirnuli u najosjetljiviju tačku nebeskog prisustva na Zemlji i ljudskog prisustva na nebu? I ne mogu da shvatim zašto ste imali potrebu da dirate u Jerusalem na takav neprimišljen način? I to baš sada kada se kršćani pripremaju da obilježe rođenje Isa, a.s., u Betlehemu? Ne mogu da dokućim nijedan razuman razlog za to posebno nakon što vam je priređen prijem u Rijadu kao nikome do sada od američkih predsjednika. Danas ima oko dvije milijarde muslimana u svijetu. Zar to nije dovoljan razlog da ih se poštuje baš onako kako su muslimani vama pokazali poštovanje u Rijadu i nakon vaših islamofobičnih izjava u vrijeme vaše političke kampanje za predsjednika Amerike. Nedavno smo mi muslimani čuli jedan povik u Poljskoj: – Hoćemo “Islamksi holokaust”, ali ti islamomrsci zaboravljaju da nije moguće spaliti dvije milijarde ljudi. To jednostavno nije moguće, kao što nije moguće ni otuđiti Jerusalem od dvije milijarde muslimana, koji imaju pravo, kao što imaju pravo i Jevreji i kršćani, da se via Jerusalem penju na nebo, jer i njima je ponekad užasno na ovoj planeti Zemlji.

Mr. President,

Ja hoću da vjerujem da je to bila samo vaša neoprezna greška. Nije prva, ali volio bih da bude posljednja. Ja hoću da vjeujem u onu Ameriku, koju poznajem iz mojih dana u Čikagu (1981-1986), kada je predsjednik Ronald Regen nosio baklju slobode protiv tiranije u Sovjetskom Savezu. Hoću da vjerujem da je američki narod sposoban da položi test demokratije i ljudskih prava, kojeg ste mu vi nametnuli, ponajviše sada zbog odluke oko Jerusalema. Jer, Amerika ne smije izgubiti kredibilitet mirovnog posrednika na Bliskom istoku. Uz dužno poštovanje, ali Rusija nije sposobna da preuzme tu ulogu.

Mr. President,

Nemojte se ljutiti ako sam bio do kraja iskren. Ja ne umijem drugačije. Nadam se da ćete razumiti moje pismo u najboljoj namjeri te da ćete razmisliti da promjenite vašu odluku oko Jerusalema tako da ovaj Sveti Grad (“Holy City”) učinite dostupnim Jevrejima, kršćanima i muslimanima podjednako da u njemu osjete duševni mir i Božji blagoslov. U to ime, Mr. President, želima vam: Marry Christmas

