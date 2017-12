Za vikend nagli pad temperature i padavine

U drugoj polovini dana naoblačenje u cijeloj zemlji. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana kiša u Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne i u Krajini. U noći na subotu jače naoblačenje sa zapada će usloviti obilnije padavine i pad teperature zraka. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu do 3°C, a u Krajini i do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14°C.

Za sutra se prognozira veća promjena vremena. Sa dolaskom jačih padavina sa zapada temperature zraka u naglom opadanju očekuje se jak snijeg ili susnježica. Prijepodne u dijelu centralne i na istoku Bosne je izgledna kiša koja će od sredine dana preći u snijeg. U Hercegovini prije podne kiša. Od poslijepodnevnih sati, padom temperature zraka, na sjeveru i istoku Hercegovine se očekuje snijeg. Izgledno je formiranje novog sniježnog pokrivača u visini od 15 do 35 centimetara. Prestanak padavina u noći na nedjelju, prvo u Krajini i postepeno prema istoku zemlje. Prije podne jako jugo u Hercegovini i istoku Bosne, koje će u drugoj polovini dana oslabiti i promjenuti smjer na sjever. U ostatku zemlje već prije podne vjetar mijenja smjer na sjeverozapad umjerene jačine. Temperatura zraka prije podne većinom između 0 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. U drugom dijelu dana temperatura zraka u opadanju.

U nedjelju će, prema prognozama meteorologa, prijepodne preovladavati oblačno vrijeme na istoku zemlje, gdje će ujutro padati slab snijeg. U većini krajeva smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana će preovladavati sunčano sa malom do umjerenom naoblakom. Od večernjih sati novo naoblačenje sa juga u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab, u noći na ponedjeljak jačanje juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -12 i -6°C, na jugu zemlje od -5 do -1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C.

U ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, Krajini, zapadu i jugozapadu Bosne. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Očekuje se jako olujno jugo, sa izglednim orkanskim udarima vjetra od 90 do 110 km/h. Najniža jutarnja temperatura zraka u ranim jutarnjim satima većinom između -8 i -3°C, na jugu zemlje do -1°C. Sa jačanjem juga nagli rast temperatura od 8 do 14°C.

