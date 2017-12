ŽESTOKO NEVRIJEME SE PRIBLIŽAVA NAŠOJ ZEMLJI: Oluja koja nam stiže je NAJJAČA U OVOJ GODINI!

Pred nama je izrazito jaka promjena vremena, možemo slobodno reći i najjača za ovu godinu. Snažno i veoma duboko ciklonalno polje u Genovskom zaljevu obrazovat će snažan gradijent, tj. razliku pritisaka između sjevera i juga Balkana, što će za posljedicu imati razorne vjetrove, nerijetko i do orkanske snage, jer bi udari vjetra mogli prelaziti čak 100 km/h i u Sarajevu!

Generalno gledano, udari vjetra bi se kretali većinom iznad 70 km/h u najmanje %90 naše zemlje. Ovaj vjetar najavljujemo tek za ponedjeljak i utorak, 11. i 12. decembar, kada će biti potencijalno opasno vrijeme za stanovništvo, što bi trebalo regulirati na način da nadležne instance urgentno proglase crveni stepen meteoalarma za veći dio Bosne i Hercegovine na opasne vremenske prilike. Zaista, 100 km/h u Bosni je rijetkost, te često ovakve brzine se ne mjere kod nas, a samim tim ovakav scenarij dobiva epitet ekstrema. Ovim putem, kako bi se zaštitila imovina građana, kao i životi stanovništva, pozivam nadležne da što prije, koliko još u subotu proglase crveni meteoalarm zbog olujnog vjetra u ponedjeljak, 11. decembra od 00:00 pa sve do 12. decembra u 23:00.

I sutra ćemo imati jako jugo, sa olujnim udarima, naročito u noći sa petka na subotu, što će raskinuti maglu i smog u našoj kotlini. Vjetar će dobivati na intenzitetu već od ranog prijepodneva, a potom od poslijepodneva imati jake udar južnog smjera. Temperature idu u porast, a slijedi i topljenje snijega. To je preduvertira za snažnu promjenu vremena u subotu koja nam stiže sa sjeverozapada, gdje će se linija oblačnosti i nestabilnosti prijepodne širiti iz smjera Krajine, a u poslijepodnevnim satima stići i prema centralnom i istočnom dijelu Bosne. Padavine, mjestimično obilnije, očekuju se u Hercegovini i jugoistočnoj Bosni.

U početku, u centralnom dijelu padavine u obliku kiše, a padom temperature i okretom vjetra olujnog intenziteta južnog smjera na prolazno pojačan sjeverozapadni, ona će preći u susnježicu, a potom i jak snijeg. Snježne padavine čak nisu kratkotrajno isključene ni na području Hercegovine, osobito u noći. Očekivana akumulacija snijega u nižim predjelima uglavnom između 10 i 35 cm, nerijetko na planinama i preko 50 cm. Vjetar, umjeren do jak, sjeverozapadni u Krajini, ujutro na istoku i jugu zemlje jak do olujan južni, u okretanju na sjeverozapadni pri prolasku linije hladne zračne mase. Temperature jutarnje uglavnom između 5 i 10, a dnevne u osjetnom padu i uglavnom oko 0, u Hercegovini između 2 i 5.

Blago smirenje padavina i postepeni prestanak slijedi u subotu navečer, prvo u Krajini, a u nedjelju prijepodne i popodne u ostatku zemlje. To će biti zatišje pred buru. Konkretno, ponedjeljak je potencijalno opasan, a najgore se očekuje u noći sa ponedjeljka na utorak, kada se i očekuju udari preko 100 km/h. To definitivno može dovesti ponegdje do mnogih poteškoća, ponajprije u cestovnom i telekomunikacijskom prometu, kao i štetu po ekosistemima, ali i mogućnost obaranja dalekovodnih vodova kao i mogući nestanci električne energije i napajanja vodom. Također, treba voditi računa i o privatnoj svojini, tako da se toplo savjetuje da se sve lahko lomljive stvari uklone sa balkonskih žardinjera, ponajprije saksija sa cvijećem i sl., a automobile skloniti na sigurno, daleko od drveća, kako bi se izbjegla potencijalna šteta. Smirenje vremenskih prilika očekuje se u srijedu, prenosi “N1“.

(Nedim Sladić, meteorolog – amater)

