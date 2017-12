Od sutra u Bosni i Hercegovini nove padavine

Dugotrajna magla i niska oblačnost po kotlinama centralne i istočne Bosne, a tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti na jugu i zapadu zemlje. Vjetar slab, u Bosni južnog i jugozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na planinama do -7, na jugu od 2 do 5, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 13 stupnjeva. U mjestima sa dugotrajnom maglom ili niskom oblacima dnevna temperatura par stupnjeva i niža.

Sutra se prijepodne očekuje naoblačenje u Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno magla ili oblačnost. Od poslijepodenvnih sati prema kraju dana kiša u Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne i u Krajini, a u ostatku zemlje naoblačenje.

Vjetar umjerene jačine južnog smjera. U drugoj polovini dana se očekuju jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, u Krajini na jugu od 3 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na sjeverozapadu i jugu do 14 stupnjeva.

