Vučić: “Nismo postigli dogovor o granici BiH i Srbije”

"Dali smo predloge našim prijateljima iz BiH u skladu sa dogovorom iz Sarajeva. Činilo nam se da smo dobili načelnu saglasnost, i da je to bila ideja Predsedništva BiH. Sačekaćemo da vidimo šta će uraditi naše komisije za granicu.

Naš prvobitni plan bio je da imamo hidroelektrane ‘Zvornik’ i ‘Bajinu Baštu’ u cjelini na našoj teritoriji. BiH želi da se to koristi kao međunarodnopravna službenost u narednih 99 godina. Spremni smo da ponudimo isto to na teritoriji koju želi BiH. Priboj i Rudo idemo na to da razmijenimo metar za metar kvadratni teritorije. U Štrpcima bi uzeli taj dio pruge Beograd-Bar, a ponudili bi istu površinu na našoj teritoriji.

Ozbiljno i fer smo pristupili i dali smo sve od sebe da dođe do dogovora. Učinili smo kompromise. Nažalost, danas nije bilo moguće doći do konačnog dogovora“, rekao je Vučić.

