Ako ne očistite snijeg ispred zgrade, inspekcija u Sarajevu vas može žestoko kazniti

Uklanjanje snijega s pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugi pravni subjekt kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje, saopćeno je iz KUIP-a KS.

Advertisements

Također, s krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici, prenosi “Fena”.

Pored toga, snijeg se treba ukloniti i s tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, te benzinskih stanica. Uklanjanje snijega i posipanje tih površina vrše preduzeća i drugi pravni subjekti koji te površine koriste, odnosno kojima upravljaju.

Također, uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika vrši KJKP Vodovod i kanalizacija.

Svako kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo na terenu evidentiraju komunalni redari kantonalnih javnih preduzeća, koji sačinjavaju zapisnike i službene zabilješke i uz foto-dokumentaciju dostavljaju ih kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležni postupak.

Shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima, komunalni inspektori pokreću postupak, koji u slučaju utvrđenog prekršaja podrazumijeva izdavanje prekršajnog naloga. Za ovu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičku osobu iznose od 100 do 1.500 KM, za obrtnike od 500 do 2.500 KM , za pravne subjekte od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 500 do 2.000 KM.

Iz KUIP-a KS napominju građane da uočene nepravilnosti, koje se odnose na nepoštivanje ove zakonske obaveze, mogu prijaviti na Eko-telefon 66 00 00.

Advertisements

loading...

Facebook komentari