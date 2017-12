Abdulah Sidran gostovao u emisiji HRT-a: Nije svako naivan i lud da vam vjeruje

Kakav je položaj Hrvata u BiH nakon haške presude šestorici, mogu li se očekivati nova hapšenja u Bosni i Hercegovini samo su neka od pitanja postavljena gostima ove emisije na državnoj televiziji u Hrvatskoj.

U raspravi gdje su povremeno iznošeni i oštri stavovi, akademik Sidran je istakao kako je, sve što se dešava u današnjim emisijama na televizijama u regionu, “rat za iterpretaciju ratova od 1991. do 1996. godine”.

“Za nas ta stvar nije tako mutna kako se vama čini. Mi smo bili izloženi višestrukoj agresiji, i unutrašnjoj i spoljašnoj. Mi tu dilema nemamo. Haški tribunal je obavio koliko je mogao, traljavo ili netraljavo, i njegovu stranicu treba zaklopiti. On je sam tu stranicu i zaklopio jednim tragičnim pojedinačnim ljudskim činom. Ja vas molim, nemojte nastavljati. Vi morate demantovati Hrvoja Šarinića, morate demantovati desetine knjiga koje su napisali hrvatski oficiri i političari o 48 sastanaka u Karađorđevu između predsjednika dviju zaraženih zemalja. Pa gdje to ima? Nigdje! I nemojte računati na to da je svako naivan i lud da vam vjeruje”, poručio je Sidran i dodao:

“Druge su zemlje snosile troškove izbjeglica iz BiH koje su bile u Hrvatskoj i Hrvatska je u tome smislu bila kompenzirana”.

Izjavu Abdulaha Sidrana možete pogledati na ovom LINKU.

