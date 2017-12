Odluka o javnim parkiralištima u gradu: Ko ne plati na vrijeme deblokadu točka, plaća kaznu do 2.000 KM

Usvojena odluka

Tako će se ubuduće kazna za ovaj prekršaj kretati od 1.000 do 2.000 KM za pravna lica, plus kazna koju će plaćati odgovorno lice u firmi, a koja će iznositi od 100 do 200 maraka. U iznosu od 200 do 400 KM kažnjavat će se osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt.

Tokom diskusije o ovoj tački moglo se čuti mišljenje da su kazne previsoke, ali s obzirom na to da se radilo o usklađivanju sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, ova odluka je ipak usvojena, prenosi “Avaz“.

Blokiran rad

– Pravnom licu se ne može izreći kazna niža od 500 KM, odgovornom licu u pravnom licu ne može ispod 50, a licu koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost ne može ispod 100 KM. Dakle, dosadašnjim iznosom kazni odluka je bila neprovediva i na taj način bio je blokiran rad Službe za inspekcijske poslove u provođenju prekršajnog postupka ukoliko je vlasnik motornog vozila pravno lice. To je razlog prijedloga izmjene Odluke o javnim parkiralištima – naveli su, između ostalog, iz Službe za inspekcijske poslove.

Provode samovolju

Vijećnik SBB-a BiH u GV Tuzla Elvir Kasumović kazao je da je nezadovoljan odlukom o blokiranju vozila koje vrši JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla.

– Saziv tadašnjeg Općinskog vijeća je donio odluku kojom krši Zakon o sigurnosti saobraćaja i provodi samovolju nad građanima Tuzle. Neke osobe koje dolaze iz drugih gradova ni ne znaju da se treba platiti parking, mada je to na mjestima vidno obilježeno. Naravno, dužan je da se uskladi s odlukama mjesta u koje dolazi, ali želim skrenuti pažnju na ovo pitanje – kazao je Kasumović.

