Crnadak: “Posjeta članova Predsjedništva BiH Beogradu značajna, ali nema pozitivnih signala za dogovor o granicama”

Crnadak smatra da će u svakom slučaju efekt posjete članova kolektivnog šefa države BiH biti pozitivan, te da postoji opcija da bude izuzetno pozitivan i da bude umjereno pozitivan.

“Uvjeren sam da će atmosfera biti dobra, da će poruke biti dobre. Nisam siguran oko efekata na konkretnim pitanjima“, naveo je Crnadak.

Ministar vanjskih poslova BiH istakao je kako u komunikacijama oko sporazuma o granicama između BiH i Srbije učestvuju uglavnom predsjednički kabineti.

“Ne bih oko toga komentarisao ona saznanja koja ja imam, osim što se ne čini sada baš da su velike šanse za dogovor, iako ja mislim da bi bilo jako dobro da se taj dogovor u Beogradu sutra postigne. To bi bila jedna velika poruka i olakšanja i odluka budućeg prijateljstva. Ali, evo, vidjet ćemo šta će se desiti sutra“, rekao je Crnadak.

On smatra da je krajnje vrijeme da riječ i tema koja treba da dominira u razgovorima između BiH i Srbije bude budućnost.

“Ne samo naša budućnost, nego zajednička budućnost. Očekujem i nadam se iskreno da će i tokom posjete Beogradu prevladavati pogled ka budućnosti i da ćemo stvari koje su se dešavale svi zajedno ostaviti iza nas i okrenuti se tome kako da ubuduće što više stvari radimo zajedno i kako da unutar svojih zemalja i unutar svojih naroda učinimo što više da običan čovjek živi bolje i da ima sigurniju perspektivu“, poručio je Crnadak.

– Razgovori o predsjedničkoj trilaterali –

Ministar vanjskih poslova BiH rekao je kako ne smatra da će tokom posjete članova Predsjedništva BiH Beogradu biti nađeno rješenje u vezi sa izgradnjom brze ceste Sarajevo- Beograd.

“Mislim da je to pitanje, nažalost, samo pokazalo koliko je kod nas kompleksna situacija i koliko ima mnogo raznih uticaja. Međutim, kad god je u pitanju jedna cesta, a pogotovo ovako značajna, onda se pojave i razni lokalni i regionalni uticaji koji nemaju veze ni sa nacionalnim, ni sa partijskim interesima. Tako da sada imamo jedan miks raznih uticaja oko toga kako da izgleda trasa. Ja ne mislim da će biti moguće postići rješenje u Beogradu, ako bude, bit će sjajno. Naime, nisam siguran da će biti baš moguće postići konačan dogovor oko trase tokom predsjedničke posjete. Ali, mislim da je vrlo važno da, prije svega, mi unutar BiH, strana Srbije tu uopšte nije sporna, treba da pronađemo zajednički jezik i pokažemo da možemo jednu takvu odluku, koja je direktno u korist građana, donijeti i započeti spajanje Beograda i Sarajeva na taj način“, cijeni Crnadak.

Osim članova Predsjedništva BiH, koji će sutra razgovarati sa srbijanskim zvaničnicima, planiran je i susret ministara vanjskih poslova BiH Igora Crnadka, Srbije Ivice Dačića i Turske Mevluta Cavusoglua u Beogradu.

“To je sastanak koji je dogovoren u Njujorku. Ministarska trilaterala sa Srbijom i Turskom i sa Hrvatskom i Turskom održava se redovno za vrijeme Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Ovog septembra smo prvi put dogovorili da održimo po jedan sastanak u regiji i ovo je realizacija tog dogovora da trilaterala sa Srbijom i Turskom bude u Beogradu. A, u februaru iduće godine trebalo bi da bude održana i trilaterala sa Hrvatskom i Turskom u Mostaru. Teme će biti pitanja redovne saradnje unutar tri zemlje i jedna tema će biti također prisutna, a to je organizacija i priprema trilaterale na predsjedničkom nivou. Naravno, tu još nema ni tema ni termina, ali postoji volja sa sve tri strane, tako da ćemo o tome razgovarati“, kazao je Crnadak.

O tome je li trenutno BiH u zavadi sa susjedima, Srbijom i Hrvatskom, nakon presuda Međunarodnog tribunala u Hagu i kako stvari ponovno vratiti na dobrosusjedske odnose, Crnadak je rekao da je “bilo raznih izjava, komentarisanja, odnosno da su bila dva vrlo emotivna dana za cijeli region kada su izricane presude Ratku Mladiću i šestorki”.

“Međutim, kada to malo razmaknete, ipak, ono što vidimo jeste sve stabilnija i sve češća i bolja saradnja unutar regiona. I ja mislim da se trebamo na to koncentrisati. Političari na najvišim funkcijama treba uvijek da vuku naprijed, da prave korake ka budućnosti i korake ka dogovoru. Mi smo jednostavno takvo područje u kojem će uvijek biti i određenih, pojedinih izjava, pojedinih komentara koji će za sobom povući određenu reakciju. Ali, oni koji su na najodgovornijim pozicijama moraju da imaju najveću odgovornost da ne preovladaju te stvari nego jedan pozitivni trend razvoja dobrih odnosa u regionu“, smatra Crnadak.

– Ništa od aktivacije MAP-a ove godine –

Na pitanje da li to rade političari u regionu trenutno, Crnadak je rekao kako “ne mogu baš da cijenim svakog političara“.

“Ja govorim svoj stav, kako mislim da treba raditi. Moj osjećaj je da, ipak, uz sve izuzetke koje smo imali prilike da vidimo, mislim da, ipak, kod ogromne većine političara preovladava želja da gradimo jednu stabilnu i mirnu budućnost, a ne budućnost konflikta i bilo kakve vrste sukoba među narodima i među državama na ovom prostoru“, cijeni Crnadak.

Ministar vanjskih poslova BiH kaže da po svemu što zna neće biti aktiviran Akcioni plan za članstvo (MAP) za BiH u ovoj godini.

“Postoji realna šansa da se to desi u prvoj polovini iduće godine, jer sve više se primjećuje jedan realan pristup da je po pitanju uslova koji su postavljeni kroz tzv. Talinske uslove, ipak, BiH najveći dio stvari uradila. A, one koje nije do kraja uradila, u toku je implementacija i tih uslova. Tako da mislim da je dosta realno i postaje sve realnije da se to desi iduće godine“, naveo je Crnadak.

Što se tiče evropskog puta BiH, kazao je, tu će u suštini razvoj događaja zavisiti samo i isključivo od BiH i od onoga “šta ćemo mi u BiH biti u stanju da uradimo od obaveza koje su pred nama, odnosno da li ćemo dopustiti da ova jedna opšta politička klima unutar BiH koja je dosta loša utiče na to i da ne ispunimo prve sljedeće obaveze poput ispunjavanja i vraćanja Upitnika”.

“Jer ogromno je trenutno i dobro, veliko raspoloženje za proširenje EU prema Balkanu, odnosno na pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana. Međutim, ukoliko ne bude minimuma spremnosti za ispunjavanje obaveza kod nas, to će biti jednostavno bez ikakvog smisla i bez ikakve koristi, ta dobra volja sa briselske strane, ako mi ne budemo imali rezultate“, cijeni Crnadak.

– Sporan politčki ambijent u BiH –

O kritikama koje je iznio Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku, tokom jučerašnjeg boravka u Sarajevu i razgovora sa predsjednicima bh. stranaka i zvaničnicima, ministar vanjskih poslova BiH kaže kako “uvijek čaša može biti do pola puna, odnosno do pola prazna”.

“Mi smo dosta uradili i nije trenutno ta dinamika reformi iz Agende ono što je sporno. Nama je trenutno sporan jedan opšti politički ambijent koji dovodi do toga da godinu dana već nismo uspjeli da popunimo Upitnik, usaglasimo odgovore i vratimo u Brisel. Tako da su poruke vrlo jasne. Na kraju krajeva, i komesar Hahn je potvrdio čvrsto opredjeljenje Brisela za proširenje na Zapadni Balkan, jednu potpunu opredijeljenost da su otvorena vrata za BiH. Ali, je isto tako skrenuo pažnju da se ne dešavaju stvari koje su se trebale desiti u 2017. godini“, kaže Crnadak.

Komentirao je i izmjene Izbornog zakona BiH u svjetlu moguće opasnosti da rezultati općih izbora 2018. u BiH ne budu implementirani bez provedbe odluke Ustavnog suda BiH, odnosno šta o tome kažu u Briselu.

“Ja ne učestvujem u razgovorima koji se vode o tome. Znam da postoji jedna aktivnost koja traje. Pokušava se naći rješenje, prije svega, između bošnjačkog i hrvatskog naroda. Ono što znam ne bih da komentarišem da ne bih na bilo koji način sav taj proces ugrozio. Ja se iskreno nadam da će biti postignut minimalni dogovor, iako što više vrijeme prolazi, šanse za to su sve manje. BiH trenutno ima jedno značajno dostignuće, a to je predvidljivost izbora, redovnost izbora i stabilnost u provođenju rezultata izbora. Do sada to nikada nije bio problem i zaista bi to bio veliki korak unazad i to demokratsko dostignuće dovelo u pitanje da se to desi“, poručio je u intervjuu za AA Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH.

