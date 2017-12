Na Bjelašnici jutros minus 10 stepeni

U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U večernjim satima na sjeveroistoku Bosne moguća je kiša, koja se može i lediti u dodiru sa tlom.

Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu od 4 do 10 stupnjeva.

Najniža temperatura jutros izmjerena je na Bjelašnici i to – 10 stepeni Celzijusa, dok je u Neumu u isto vrijeme temperatura iznosila 4 stepena.

Sutra se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje, a u ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnost.

Po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu od 7 do 11 stupnjeva.

