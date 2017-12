U većini BiH narednih dana oblačno vrijeme bez padavina

Poslijepodne ili u večernjim satima postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U ranim jutarnjim satima u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne je moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar slab u Bosni uglavnom zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnje temperature od -8 do -2, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 3 do 9 °C.

Sutra se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano, a u ostalim područjima naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguć slab snijeg ili susnježica. U večernjim satima na sjeveroistoku Bosne je moguća kiša. Jutarnje temperature od -6 do 0, na planinama do -12, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 1 do 6, na jugu od 4 do 10 °C.

U srijedu se u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje sunčano. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 3 do 8, na jugu od 7 do 11 °C.

