Što nas čeka iduće sedmice? Stiže val hladnoće, temperature od -10°C i još snijega – evo kada i gdje će padati

Klimatološka zima, koja je počela u petak, ove nam godine na svom početku donosi zimski ugođaj. Prvi prosinački vikend prolazi u znaku utjecaja sredozemne ciklone, osobito na istoku i jugu zemlje, piše “Crometeo“.

Advertisements

Istok Slavonije i dijelovi Posavine jutros su osvanuli pod tanjim snježnim pokrivačem, prvim ove sezone. Po podacima DHMZ-a u 7 sati su 3cm snijega izmjerena u Novoj Gradiški(RC Gorice), Županji(RC Gradište) i Vinkovcima. U Vukovaru su izmjerena 2 cm snijega, a na aerodromu Osijek 1 cm. Znatno više snijega ima u višem gorju (Zavižan 61 cm, Puntijarka i Parg 37 cm). Uglavnom je to stari snijeg od ciklone s kraja studenog ili se njegova visina od početka prosinca povećala za par centimetara.

Snijeg i na otocima

Snijeg je zabijelio dio Dalmatinske zagore, obalno gorje i vrhove nekih otoka. Snježna granica na vrgoračkom i imotskom području bila je oko 400 do 500 metara nadmorske visine. Kasno noćas i rano jutros snijeg je nisko padao višim predjelima Cetinske krajine i na dugopoljskom području.

Mosor se zabijelio do 800 metara nadmorske visine, a jutros je tanak snježni pokrivač zabilježen u Dubravi. Snijeg je padao čak i u višim predjelima Klisa, gdje se temperatura zraka spustila na samo 1 Celzijev stupanj, ali se snježni pokrivač nije stvarao.

Prvi snijeg sezone zabijelio je više dijelove otoka Brača. Snijeg je pao na Vidovoj gori.

Debeli minusi

Ciklona je tijekom subote i u noći na nedjelju najviše oborine donijela na krajnjem jugu Jadrana. U Dubrovniku je palo 32.5 mm kiše, a na aerodromu Dubrovnik 23.6 mm. Još više kiše, je palo u Komiži (30.8 mm) i Lastovu (26.3 mm). Drugdje je oborine do jutra bilo znatno manje (Metković 10.0 mm, NP Mljet 8.3 mm i Ploče 6.7 mm, a u ostalim mjestima gdje ih je bilo izmjereno je ispod 5 mm).

Zimske su i jutrošnje minimalne temperature. Na Zavižanu se temperatura spustila do -10°C, na Sljemenu do -7°C, u Pargu do -6°C, u Delnicama i na Plitvicama do -3°C, a na Bilogori, u Gopsiću i Pazinu do -3°C. U nizinama unutrašnjosti je izmjereno do -2 do 0°C. U unutrašnjosti Dalmacije je jutros izmjereno od 1 do 3°C. Na Jadranu su se minimalne temperature kretale od 2°C do 7°C. Jutros najtoplija Palagruža je s 9°C bila za 19°C toplija od Zavižana.

Što nas čeka iduće sedmice?

Sutra će jutro biti prilično hladno, i na kopnu i na moru, uz temperaturu nižu od uobičajene za početak prosinca. Tijekom dana će biti većinom suho, a u noći na utorak na kopnu je moguć slab snijeg, mjestimice i kiša, koja se smrzava u dodiru s podlogom. Premda će oborina biti malo, u prometu je nužan dodatan oprez. U nastavku tjedna toplije, od srijede uz južinu, od četvrtka i nove oborine.

U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti uglavnom suho i djelomice sunčano, uz hladno jutro. U noći na utorak, osobito u zapadnoj Slavoniji, može biti slabih oborina, uglavnom snijega, a nije isključena ni kiša koja se smrzava na tlu, javlja meteorologinja HRT-a.

U središnjoj Hrvatskoj jutro hladno uz temperaturu između -6 i -3 °C, danju djelomice sunčano uz porast temperature do 4 °C. U noći na utorak prolazno slab snijeg, ali je mjestimice moguća i kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom.

Najhladnije će biti u gorskim predjelima, gdje se jutarnja temperatura može spustiti i do oko -10 °C. Danju djelomice sunčano i uglavnom suho, uz najviše sunca na sjevernom Jadranu. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenom sjeverozapadnjak.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano. Jutro hladno, u unutrašnjosti uz minimalnu temperaturu od -3 do -1 °C, uz obalu i na otocima od 1 do 5 °C, a najviša dnevna između 5 i 10 °C. Puhat će umjerena bura, prema otvorenom sjeverozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more.

Podjednak vjetar i valovitost mora bit će i na jugu Hrvatske, uz barem djelomice sunčano vrijeme, te jutarnju temperatura od 3 do 6 °C, u unutrašnjosti i ispod 0 °C, a najviša dnevna od 8 do 11 °C.

Novi snijeg i za vikend

U nastavku tjedna na kopnu barem djelomice sunčano i toplije. Ujutro ponegdje može biti magle, osobito od sredine tjedna. Uz umjeren jugozapadnjak u četvrtak u gorju može pasti malo kiše. U petak će kiša biti češća, a u subotu, uz zahladnjenje, povećava se vjerojatnost za mjestimičnu susnježicu i snijeg.

Na Jadranu sljedećih dana pretežno sunčano i također toplije. Uz više oblaka kiše na sjevernom dijelu može biti već u četvrtak, a od petka i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i bura, a u četvrtak će na sjevernom dijelu zapuhati jugozapadnjak, koji će prema kraju dana i u petak jačati.

Val hladnoće

Servis Severe Weather Europe za idući vikend najavljuje prodor hladnog zraka sa sjevera, koji će donijeti ispodprosječne temperature za ovo doba godine u središnju i južnu Europu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari