Praljak u Sarajevu nakon rata: Za prst jednog vojnika srušio bih tri Stara mosta

U prvostupanjskoj presudi 2013. godine Haški je sud utvrdio da je rušenje mosta bilo neopravdano vojnim potrebama rezultiravši potpunom izolacijom dijela stanovnika Mostara i imalo je veliki psihološki učinak na stanovništvo zbog čega su optuženi bili proglašeni krivima, piše “Index“.

Ipak, u srijedu je odlukom Žalbenog vijeća ta presuda poništena uz tvrdnju da je rušenje Starog mosta bilo vojno opravdano prihvaćajući tako žalbe obrane šestorice, ali i dalje se za njegovo uništenje krivima smatraju hrvatske snage.

Davne 1998. godine Praljak se pojavio u emisiji Telering Mate Đakovića i uvjeravao gledatelje da Stari most u Mostaru nisu srušili po njegovoj zapovijedi.

“Ovdje sam došao sasvim miran, spreman sam na sve moguće upite, vrlo siguran u svoje stavove, u ono što sam u životu radio i što sam radio u ovome ratu. Kako sigurno u mnogim gledateljima, zbog čitavog niza okolnosti, sada treperi mržnja spram mene, ja ih mogu zamoliti da je malo stišaju, da me saslušaju, pogledaju, mirno procijene moje odgovore, koji će biti jasni, u oči gledateljima, u oči vama, gospodine Đakoviću. Ja se ničega ne bojim, niti ne stidim. Sve sam radio po svojoj punoj savjesti, spreman na odgovornost kako se patetično kaže – i pred Bogom i pred ljudima”, rekao je.

“Ja nisam srušio Stari most. Pazite rečenicu – ja nisam srušio Stari most niti sam dao komandu”, rekao je Praljak i ponovno se okrenuo prema kameri:

“Dakle, dragi gledatelji, Praljak Slobodan niti je dao komandu, niti je srušio Stari most. Ali je izjavio, i sad izjavljujem, i sutra ću izjaviti da bih u onakvoj hajci za prst svoga vojnika dao srušiti tri Stara mosta. I to ću ponoviti – nisam srušio Stari most, ali bih tri Stara mosta srušio za prst svoga vojnika”, kazao je tada Praljak.

