Snijeg otežao odvijanje saobraćaja u većem dijelu BiH, očekuju se nove padavine

Zbog novih sniježnih padavina, jutros se saobraća otežano u sjeverozapadnim, centralnim i istočnim predjelima BiH.

Najviše snijega palo je na Bjelašnici, gdje je jutros izmjereno 56 centimetara, zatim u Gacku (30) i u Sarajevu (27).

Sniježne padavine uvjetovale su i osjetni pad temperature, a u Sarajevu je ona jutros, iznosila minus tri stepeni Celzijusa.

Glavne saobraćajnice u glavnom gradu BiH jutros su uglavnom očišćene, dok su mnoge ulice i dalje neprohodne.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) Bosne i Hercegovine, danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni.

Visina novog sniježnog pokrivača u istočnim i dijelovima centralne Bosne od dva do 10, na planinama do 20, a u ostatku Bosne ispod dva centimetara. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima, u većini područja, padavine postepeno slabe i prestaju. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od minus tri do tri, na jugu od tri do osam stepeni Celzijusa.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Temperatura zraka između minus tri i minus jedan stepen Celzijusa.

U ponedjeljak se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano. Poslijepodne ili u večernjim satima postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U ranim jutarnjim satima u istočnim i jugoistočnim područjima Bosne je moguće provijavanje slabijeg snijega. Vjetar slab u Bosni uglavnom zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini slaba bura.

U utorak, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostalim područjima BiH pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U večernjim satima na sjeveroistoku Bosne je moguća kiša. Jutarnje temperature od minus šest do nula, na planinama do -12, a dnevne od jedan do 10.

U srijedu ujutro u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano.

U četvrtak pretežno sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom. Po kotlinama Bosne sa maglom.

