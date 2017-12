IMA DA SE SMRZNEMO: Od vikenda slijede ledeni dani!

U subotu će u Bosni i Hercegovini biti oblačno. Većinom će padati slab snijeg ili susnježica, na jugu zemlje slaba kiša, a očekuje se i formiranje snježnog pokrivača visine do 5 centimetara.

Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između -2 i 2°C. Na jugu zemlje jutarnja temperatura zraka će biti od 3 do 6°C, a najviša dnevna između 6 i 9°C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju će u našoj zemlji biti oblačno vrijeme. Većinom će padati snijeg, a na jugu zemlje kiša. Prognozira se visina novog snježnog pokrivača visine od 5 do 10 centimetara, na planinama do 15 centimetara, prenosi “FHMZ BIH“…

Do kraja dana će doći do prestanka padavina. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C.

U ponedjeljak će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini će prije podne doći do razvedravanja. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -2°C, na jugu zemlje od -2 do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 4 do 7°C.

