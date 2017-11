Oni su u vojnim misijama po svijetu i služe na čast svojoj domovini BiH

Punih 17 godina, Bosna i Hercegovina učestvuje u najvažnijim mirovnim trenucima. Od 2000. prvo policajke i policajci od Istočnog Timora, Kipra, Haitija, Sudana, do Južnog Sudana i Liberije. Godinu kasnije, učešće su uzeli pripadnici Oružanih snaga BiH i to u misijama u Etiopiji i Eritreji, Kongu, Iraku, Afganistanu, Maliju i Centralnoafričkoj Republici. Dakle, naša država je prošla put od korisnika međunarodne vojne pomoći do zemlje koja pruža aktivan doprinos međunarodnom miru i sigurnosti kroz učešće u UN, NATO i EU misijama podrške miru. Svi oni su se pokazali kao najbolji ambasadori svoje domovine i jedina su svijetla tačka Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Upravo, takav zaključak je došao, prilikom svake posjete naših političara. Strane diplomate, ističu da je u posljednjih 15 godina, ovo najvažniji i najkvalitetniji korak koji je Bosna i Hercegovina, uradila, piše “Depo“.

“Smatram da nema časnijeg posla od ‘BITI VOJNIK’ i zato bih ohrabrio sve vojnike, dočasnike, časnike da se prijave za sudjelovanja u mirovnim misijama. Iskustvo, znanje i prijateljstvo koje steknete tamo zaista vrijedi i zato se prijavite i budite veleposlanici svojih zemalja.”

Ovako počinje razgovor Josip Brajković, lični pomoćnik načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je preko dvadeset pet godina u odori, a prije dvije godine promaknut je u čin pukovnika. Završio je Zapovjedno stožernu školu na Hrvatskom Vojnom Učilistu u Zagrebu i dobitnik je priznanja američke vojske za ostvarene rezultate u mirovnoj misiji u Islamskoj Republici Afganistan gdje je boravio već tri puta u sklopu koalicijskih snaga.

Prošlo je 9 godina kako je Zvjezdana Araranković, voditeljica tima Pasoške kontrole jedinice Granične policije Aerodrom Sarajevo, prvi put bila angažirana u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda u Sudanu (United Nations Mission in Sudan – UNMIS). Bilo je to u septembru 2008.godine. O svom iksustvu u vojnim misijama u kojima je učestvovala ona kaže:

“Za vrijeme prvog angažmana u UNMIS misiji u Sudanu obavljala sam različite poslove i zadatke, od rada sa lokalnom policijom, savjetovanje vezano za rješavanje različitih slučajeva i poštivanje ljudskih prava do poslova vođe tima na aerodromu u Jubi. Također sam radila kao Zamjenica komandira sektora 1 Juba te kao instruktorica lokalne policije s ciljem izgradnje njihovih kapaciteta za prepoznavanje i otkrivanje krivotvorenih dokumenata. U toku svog mandata u trajanju od 18 mjeseci bila sam i Komadant BiH policijskog kontigenta u Sudanu.”

Zvjezdana nije pokazivala ni trunku straha, a podjesećamo da je 2005. godine zaustavljen 20-o godišnji krvavi građanski rat u toj zemlji. Rezultat tog rata je odcjepljenje Južnog Sudana 2011. godine. Međutim, u novostvorenoj državi 2013. počeli su novi sukobi. Dešavaju se nebrojni zločini među kojima su ubistva, silovanja, se*sualno nasilje, mučenja i druga nečovječna djela. No, to nije spriječilo Zvjezdanu da i drugi put bude dio mirovne misije Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS) i to od 20. marta 2016. do 19. septembra 2017.

Ahmedin Hodžić je podoficir za personal u Vojno – obavještajnom bataljonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Hodžić je proveo 6 mjeseci u mirovnoj misiji u Islamskoj Republici Afganistan, u Regionalnoj Komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu. O svom iskustvu u mirovnoj misiji, kaže da je neprocjenjivo.

“Biti angažovan i raditi u jednoj multinacionalnoj sredini donosi određene izazove, benefite i specifičnosti. Od 02.09.2015. do 14.03.2016. godine bio sam učesnik mirovne misije u Islamskoj Republici Afganistan, u Regionalnoj Komandi Sjever sa sjedištem u Mazari Šarifu. U mirovnoj misiji u tom periodu su učestvovale vojne snage iz ukupno 21 države, većina su bile članice NATO-a, a neke članice partnerskih zemalja. Tokom boravka u mirovnoj misiji, susretao sam se sa novim procedurama, načinom rada i funkcionisanja u NATO okruženju, a takođe i novim kulturama, različitim tradicijama, što je samo po sebi veoma interesantno. Povremeno se susrećete sa određenim poteškoćama u radu, kao što su adaptacija na klimu i privikavanje na novu sredinu.”

Vesna Ležaja, psihologinja u Komandi za upravljanje personalom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, učestvovala je u psihološkoj pripremi više od 800 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su bili upućeni u mirovne misije širom svijeta i članova njihovih porodica.

“Najčešći izazov za pripadnike koji odlaze u mirovne misije je odvajanje od porodice i prilagođavanje na nove životne uslove u misiji. Kandidati po dolasku u misiju se, prije svega, trebaju fiziološki priviknuti na vremensku razliku, na različitu klimu i na potpuno drugačiji način funkcionisanja u vojnim bazama. Koliko god mislimo da je vojnik dobro pripremljen, on ima osjećaj ugroženosti jer dolazi u zonu koja je bila pogođena ratom gdje uvijek postoji mogućnost ugroženosti života. Odsustvo privatnosti, također je jedan od izazova jer oni uglavnom funkcionišu u kolektivu i rijetkost je da imaju priliku da budu sami. Isto tako, odvojenost od porodice je posebno veliki izazov jer porodica za vrijeme boravka pripadnika u misiji funkcioniše sama i ponekad se javlja problem nesnalaženja članova porodice. Za pomoć psihologa nakon povratka iz misije javlja se određeni broj ljudi. Otprilike, od pet do sedam posto muškaraca i žena po povratku kući, suočavaju se sa problemom reintegracije u civilnu i radnu sredinu i u principu traže određene savjete za svoj problem“, ističe Ležaja.

Ovi hrabri ljudi su istinski ambasadori i profesionalci širom svijeta, a prvenstveno u ratovima zahvaćenim područjima, gdje rade izrazito dobar posao. Smatraju da nema časnijeg posla od učestvovanja u procesu mira, što je i njihova poruka vojnicima i policajima da se prijave za sudjelovanje u mirovnim misijama. Iskustvo, znanje i prijateljstvo koje steknete tamo zaista vrijedi i zato se prijavite i budite ambasadori svojih zemalja, poručuju ovi hrabri ljudi.

Predstavnici Centra za sigurnosne studije (CSS) su u okviru projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama” – STEP, koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative, zabilježili veliki broj iskustava pripadnika OS BiH i policijskih snaga, koja će objediniti u specijalnoj brošuri.

Na taj ničin će biti predstavljen rad ljudi o kojima se javnosti malo zna, a koji mogu da služe na čast svojoj domovini BiH.

