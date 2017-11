PSIHIJATAR O PRALJKOVOM POTEZU: “Jedan detalj sa snimke otkriva u kakvom se stanju tada nalazio”

Upitan zbog čega se Praljak mogao odlučiti na takav potez, psihijatar Urić kaže za “Slobodnu Dalmaciju” da je u pitanju morao biti očaj zbog presude, koju Praljak nikako nije mogao prihvatiti…

“U jednu ruku je general Praljak prihvatio činjenicu da je on unutar mreže odgovornih, ali je apsolutno isključio mogućnost da je on lično odgovoran za stradavanja ljudi i ljudske patnje“, kaže psihijatar.

Dr. Urlić dodaje da to vjerovatno nije bila naprasna odluka, već nešto što je u Praljku sazrijevalo mjesecima, a da je bio u zaista lošem stanju, pokazuje i jedan detalj sa snimke. Naime, neposredno prije ispijanja otrova, vidi se kako je Praljku ruka drhtala, prenose hrvatski mediji.

“To je pokazatelj u kakvom se stanju Praljak u tom trenutku nalazio. To je stanje napetosti, tjeskobe i osjećaj žrtvovanosti jer je očito smatrao da su on i njegovi kolege žrtvovani za neke interese koji su skriveni, ali koji će izići na vidjelo kada se otvore arhivi“, rekao je dr. Urlić i dodao da je njegov čin poruka svijetu da pravo i pravda nisu uvijek ista stvar.

