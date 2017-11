ŠTA JE POPIO PRALJAK? HRVATSKI TOKSIKOLOG: Samo ovaj otrov djeluje tako brzo, evo zašto nisu uspjeli da spase Praljka

Čini se da je prošlo previše vremena otkad je Praljak popio otrov do odlaska u bolnicu, pa je za intervenciju bilo prekasno, prenosi “Jutarnji list“.

I najjačem otrovu je potrebno neko vrijeme da uđe u krv, odnosno, postane smrtonosan, a za to vrijeme ljekari mogu da pomognu.

Kako se navodi, Praljak je popio otrov u 11.30, a kola Hitne pomoći navodno su stigla u sud oko 12.30, sat kasnije. Stigao je i tim za reanimaciju, a tek sat kasnije Hitna pomoć je odvezla Praljka u bolnicu.

Pacijent treba da što prije stigne u bolnicu kako bi mu se isprao želudac i primjenila terapija, u nekim slučajevima se primenjuje i dijaliza, objasnio je.

On veruje da je sve moglo da ide drugim tokom da je Hitna odvezla Praljka do bolnice u roku od 15 do 30 minuta. Iako se i dalje ne zna o kom je otrovu tačno reč, osim što je jasno da je bio vrlo snažan, neke pretpostavke govore da je možda reč o cijanidu ili arseniku.

Podsjetimo, Slobodan Praljak, penzionisani general hrvatske vojske popio je otrov poslije izricanja presude u Haškom Tribunalu kojom je osuđen na 20 godina zatvora.

Praljak je u sudnicu došao nasmijan, a sa osmjehom se i pozdravio sa sudijom.

Međutim, čim je rekao da ga sud osuđuje na 20 godina, Praljak je izgovorio da to odbija i onda šokirao sve prisutne, ali i milionski auditorijum koji je pratio putem raznih prenosa.

“Slobodan Praljak nije ratni zločinac! Sa prezirom odbacujem vašu presudu”, rekao je Praljak samo par trenutaka prije nego što je popio određenu supstancu iz čašice, za koju se sumnja da je otrov.

