Kiša, snijeg i osjetan pad temperature

U Bosni danas preovladavat će oblačno vrijeme s kišom, dok se u Hercegovini očekuje postepeno naoblačenje, a padavine su moguće u večernjim satima. Na vrhovima planina najavljen je snijeg.

Kiša u Sarajevu

Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će u Hercegovini puhati umjerena, povremeno i jaka bura,piše Avaz

Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 7 do 12 stepeni, dok će na jugu biti nešto toplije, od 15 do 18 stepeni.

U Sarajevu se očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura iznosit će oko 5, a najviša dnevna oko 9 stepeni.

Nepovoljne biometeorološke prilike

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i niskim temperaturama, uz pojačan osjećaj hladnoće zbog povećane vlažnosti zraka, moglo bi kod većine meteoropata uzrokovati izraženije tegobe.

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Moguće su reumatske tegobe, glavobolja, nervoza i malaksalost. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama savjetuje se da smanje boravak na otvorenom i izbjegavaju pretjerane fizičke aktivnosti.

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