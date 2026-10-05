Barbarez prezadovoljan: I kad se naljutim, dođem i poljubim ih

Selektor BiH Sergej Barbarez blistao je od sreće nakon pobjede nad Poljskom rezultatom 1:0 u četvrtom kolu Lige nacija.”Voljni momenat smo dobili i stvorili smo ga, to je ono što nas krasi. Naši igrači su kao neka djeca željna lopte, zato ih obožavam. Stvarno je ovo iznad očekivanja, moji momci me svaki put uspiju iznenaditi kako odigraju”, rekao je Barbarez, pa dodao:

“Ja se nekada malo naljutim, ali onda dođem i poljubim ih”.

O protivniku:

“Poljska je odlična reprezentacija, pa mi je još draže što smo ih pobijedili. Imali smo malo problema na desnoj strani, a tri puta smo mijenjali formaciju u toku utakmice. To rijetko ko radi”.

Barbarez ističe da ga je jedan igrač posebno oduševio:

“Ne volim pojedinačno nikoga isticati, ali naše otkriće iz ove četiri utakmice je Armin Gigović. Nevjerovatno se digao i fantastično odradio sve. Prezadovoljan sam”,piše Vijesti

O Ivanu Bašiću:

“Imao je konstantu. Nijednom nisam imao ideju da ga odmorim u ove četiri utakmice. Nije on otkrovljenje, znali smo šta može”.

Selektor je dodao da uživa radeći u reprezentaciji BiH.

“Mi želimo da su ljudi sretni, volimo ovu atmosferu koju imamo. Kada vidimo sretne ljude, mi smo ispunjeni. Kada vidimo koliko djece je ispred našeg hotela svaki dan, to je fantastično”.

O finišu Lige nacija:

“Ima još šest bodova u igri. Mi hoćemo da pobijedimo. Radujemo se utakmici u Štokholmu, tamo će biti puno naših navijača”, rekao je Barbarez za kraj.

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