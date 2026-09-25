Skinuta zastava s ljiljanima u Kiseljaku uoči utakmice Zmajeva

Na videosnimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se muškarac kako prilazi zastavi postavljenoj uz ogradu, a zatim je skida.

U njegovoj blizini u tom trenutku nalazilo se još nekoliko osoba.

Snimak je ubrzo privukao pažnju na društvenim mrežama, gdje su korisnici u komentarima reagovali na ovaj događaj,pišu Vijesti

Incident se dogodio uoči utakmice Poljske i Bosne i Hercegovine, koja je sinoć odigrana u Varšavi u okviru Lige nacija.

Susret je završen bez golova, rezultatom 0:0. Izabranici Sergeja Barbareza osvojili su bod na gostovanju, a golman Martin Zlomislić posebno se istakao s nekoliko odličnih intervencija.

Pogledajte videosnimak incidenta u Kiseljaku:

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