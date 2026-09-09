U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana kiša

U jutarnjim satima i prije podne, kiša se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana, kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima.

U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni,piše Avaz

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena.

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