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Danas u BiH sunčano i veoma toplo: U pojedinim dijelovima temperatura ide do 38 stepeni

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Objavljeno prije 2 sata

U Sarajevu će preovladavati pretežno sunčano vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas, u četvrtak, 27. augusta, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena.

Tokom dana bit će veoma toplo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 30 i 35 stepeni, dok se na jugu zemlje očekuje temperatura do 38 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 17 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 stepena,piše Avaz


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