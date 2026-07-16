Novo poskupljenje goriva u BiH na pomolu, litar bi ponovo mogao preći 3 KM

Novo poskupljenje goriva u BiH novi je udar na džepove vozača. To je, kažu upućeni, tek početak novog talasa poskupljenja, koji, kako poručuju građani, kao da nikada nije ni prestajao.

“Kataklizma, povećavaju, a nikad ne smanjuju, znači otimačina”, “Može im se, nema nikakve kontrole i to je to. Potrošnja velika, mogu prodavati. Kad je bila korona, gorivo je bilo 1,60 KM”, “Preskupe, trebalo bi ipak da malo to padne”, neki su od komentara građana Sarajeva.

Cijene rastu, a prognoze nisu optimistične

Takvih prognoza, međutim, nema. Već sada litar dizela košta gotovo 3 KM, benzina 2,79 KM, a plina oko marku i po. U Republici Srpskoj do polovine augusta ostaje subvencija od 10 feninga po litru, dok su u Federaciji BiH i dalje ograničene marže.

Ekonomisti upozoravaju da rast cijene nafte na svjetskom tržištu ne bi smio automatski značiti i poskupljenje goriva u BiH.

“Ono što se nalazi u rezervoarima mora biti definisano u prosječnoj cijeni, dakle ne možete sve prodavati po najskupljoj cijeni, ako ste pola rezervoara kupili prethodno po mnogo nižoj. Situacija za kupce u BiH je takva da zavisimo od predsjednika Trumpa. Vidjeli smo tu oscilacije od ispod 60 dolara za barel, pa je cijena otišla na 110, pa se onda opet počela vraćati”, kaže Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Najveći udar na prevoznike

Posljedice rasta cijena osjećaju svi. Najveći udar je na prevoznicima, zbog čega su, kažu, prinuđeni da povećavaju cijene svojih usluga.

“Troškovi jako, jako loše utiču na naše poslovanje, sama reakcija klijenata kad im kažete da poskupljujete 20-30 posto, naravno da dolazite do otpora, negodovanja, tako da u nezahvalnoj smo situaciji, ali borimo se, i klijenti su svjesni situacije, tako da se prilagođavaju novim cijenama”, kaže Nikola Brković iz Konzorcija Logistika BiH.

Potpisan ugovor o markiranju goriva

Dok cijene rastu, institucije najavljuju strožiju kontrolu tržišta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH potpisalo je ugovor o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva.

“Uvođenjem sistema obaveznog markiranja dobijamo savremen mehanizam koji će doprinijeti bezbjednosti tržišta, boljoj zaštiti potrošača, većoj naplati javnih prihoda i jačanju fer i zakonitog poslovanja u sektoru naftnih derivata”, navodi Staša Košarac.

Stručnjaci: Markiranje ne rješava ključni problem

Međutim, stručnjaci smatraju da novo markiranje neće riješiti ključni problem.

“Donošenje nekih novih markiranja, oznaka, to je samo povećanje troškova, to bitno ne pomaže ni kupcima ni trgovcima. Ono što imamo iz institucija kontrole, ako ih doslovno koristimo, ne treba nam nikakvo novo markiranje i označavanje”, smatra Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Svaka promjena cijene utiče na budžet i privredu

Dok vozači priželjkuju niže cijene na pumpama, konačan sud i dalje će diktirati svjetsko tržište nafte. A svaka promjena cijene goriva uticat će na kućni budžet i privredu.

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