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BiH jutros pogodio zemljotres

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Objavljeno prije 36 minuta

Bosnu i Hercegovinu je jutros u 05:57 sati pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno je iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Bosnu i Hercegovinu je jutros u 05:57 sati pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali, potvrđeno je iz Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema dostupnim podacima, epicentar je bio oko 64 kilometra južno od Banje Luke i 27 kilometara jugozapadno od Mrkonjić Grada.

Hipocentar je zabilježen na dubini od približno 10 kilometara, zbog čega se podrhtavanje tla moglo osjetiti i u širem području.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povrijeđenim osobama. Građani iz pojedinih mjesta prijavili su da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, ali bez ozbiljnijih posljedica.

Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju, dok se u slučaju novih seizmičkih aktivnosti očekuju dodatne informacije, pišu Vijesti.

(24sata.info)


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