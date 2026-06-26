U BiH upaljen narandžasti meteoalarm zbog velikih vrućina: Očekuje se da će biti i do 40 stepeni Celzijusa

Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba.

Vremenska prognoza za period od 28. do 30. juna

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, i u Hercegovini.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C, na jugu do 38°C.

U subotu 27. juna 2026. očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37°C.

U nedjelju 28. juna 2026. bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U ponedjeljak 29. juna 2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

U utorak 30. juna 2026. preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C.

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