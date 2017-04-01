Narandžasti meteoalarm širom BiH: Temperature do 40°C

Na području cijele Bosne i Hercegovine je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana.

Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 sati. Tada se očekuje dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starijih osoba.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati: Bjelašnica 13; Sokolac 16; Ivan Sedlo 17; Drvar 18; Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 20; Banja Luka, Doboj, Livno, Sanski Most i Zvornik 21; Jajce, Prijedor i Tuzla 22; Bihać i Zenica 23; Bijeljina 25 te Gradačac i Mostar 28 stepeni Celzijusa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.

U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stepen, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Od 27. do 30. juna

U subotu 27.6.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37°C.

U nedjelju 28.6.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U ponedjeljak 29.6.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

U utorak 30.6.2026. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39°C, pišu Vijesti.

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