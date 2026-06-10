U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.
U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.
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