BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme

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Objavljeno prije 54 minute

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Nebo - InfoSvijet

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.


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