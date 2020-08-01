Sladić upozorava,stižu dugotrajni toplotni valovi u BiH, moguće temperature do 36 stepeni

Meteorolog Nedim Sladić za N1 upozorio je da Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu očekuju dugotrajniji toplotni valovi, uz temperature koje bi u pojedinim dijelovima mogle ići i do 35–36 stepeni, dok bi u Hercegovini lokalno mogle dosezati i 36 stepeni.

Istakao je da se u BiH ne očekuju ekstremi iznad 40 stepeni kao prethodnih godina, ali će vrijeme biti stabilno, vrlo toplo i sparno, posebno na početku vrućeg perioda.

Sladić je naglasio da će glavnina ekstremnih vrućina biti izraženija u zapadnoj Evropi, dok će Balkan ostati pod utjecajem toplog, ali nešto blažeg zraka.

Posebno je upozorio poljoprivrednike na sve češće kratkotrajne, ali intenzivne pljuskove koji mogu napraviti više štete nego koristi, jer voda ne uspijeva da se zadrži u zemljištu.

Govoreći o širem klimatskom trendu, Sladić je naveo da su toplotni dani u BiH danas višestruko češći nego prije nekoliko decenija, što je jasan pokazatelj klimatskih promjena.

Na kraju je poručio da nas u nastavku ljeta najvjerovatnije očekuju novi toplotni talasi, posebno u julu i augustu.

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