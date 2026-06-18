Cijene goriva šokiraju vozače: Evo gdje je dizel najjeftiniji u državi

U Cazinu je zabilježena jedna od najnižih cijena dizela u zemlji. Na benzinskoj pumpi Petrol-P d.o.o. u naselju Ostrožac bb, litar dizela prodaje se po cijeni od 2,29 KM. Na istoj lokaciji Super 95 iznosi 2,30 KM po litru.

Kada je riječ o ostalim gorivima, Super 98 na pumpi Euro-Jet d.o.o. u Ćoralićima košta 2,56 KM, dok se tečni naftni gas (LPG) prodaje po cijeni od oko 1,31 KM na pumpi Durić Benz d.o.o.

Ove cijene predstavljaju značajnu razliku u odnosu na veće gradove u BiH, gdje vozači za litar goriva plaćaju i do 70 feninga više.

U Sarajevu su cijene osjetno više. U općini Centar dizel dostiže 2,94 KM po litru, Super 95 košta 2,82 KM, dok Super 98 ide i do 3,05 KM.

Razlike u cijenama pokazuju koliko tržište goriva u BiH i dalje ostaje neujednačeno, a vozači sve češće traže najpovoljnije pumpe u svojim regijama.

Facebook komentari